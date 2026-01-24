ناگاساکی میں پھلوں کی شکلوں جیسے بس سٹاپ کیوں ہیں
ناگاساکی (نیٹ نیوز)جاپان کے شہر ناگا ساکی دلچسپ و عجیب قسم کے پھلوں کی شکل والے رنگین بس سٹاپ دیکھنے کو ملیں گے جہاں 9 اگست 1945 کو امریکا نے ایٹم بم گرایا تھا ۔
ناگاساکی میں موجود ایک چھوٹا سا شہر کوناگئی پھلوں کی شکل والے بس سٹاپس کی وجہ سے مشہور ہے ۔ کوناگئی کے دلکش ساحل کے ساتھ پھلوں کی شکل کے 16 بڑے بس سٹاپ ہیں یہ بس سٹاپس سٹرابیری، خربوزے ، ٹماٹر، تربوز اور مالٹوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔کوناگئی میں پھلوں کی شکل کے بس سٹاپ مشہور کارٹون شو ‘سنڈریلا’ میں دکھائی گئی کدو کی شکل والی گاڑی سے متاثر ہوکر بنائے گئے تھے ۔ پھلوں کی شکل والے یہ مشہور بس سٹاپس سیاحوں کو خطے میں سکون کا احساس دلانے کے لیے بنائے گئے تھے اور یہ ناگاساکی پریفیکچر کے مقامی پھلوں کی پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔