صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناگاساکی میں پھلوں کی شکلوں جیسے بس سٹاپ کیوں ہیں

  • عجائب دنیا
ناگاساکی میں پھلوں کی شکلوں جیسے بس سٹاپ کیوں ہیں

ناگاساکی (نیٹ نیوز)جاپان کے شہر ناگا ساکی دلچسپ و عجیب قسم کے پھلوں کی شکل والے رنگین بس سٹاپ دیکھنے کو ملیں گے جہاں 9 اگست 1945 کو امریکا نے ایٹم بم گرایا تھا ۔

ناگاساکی میں موجود ایک چھوٹا سا شہر کوناگئی پھلوں کی شکل والے بس سٹاپس کی وجہ سے مشہور ہے ۔ کوناگئی کے دلکش ساحل کے ساتھ پھلوں کی شکل کے 16 بڑے بس سٹاپ ہیں یہ بس سٹاپس سٹرابیری، خربوزے ، ٹماٹر، تربوز اور مالٹوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں۔کوناگئی میں پھلوں کی شکل کے بس سٹاپ مشہور کارٹون شو ‘سنڈریلا’ میں دکھائی گئی کدو کی شکل والی گاڑی سے متاثر ہوکر بنائے گئے تھے ۔ پھلوں کی شکل والے یہ مشہور بس سٹاپس سیاحوں کو خطے میں سکون کا احساس دلانے کے لیے بنائے گئے تھے اور یہ ناگاساکی پریفیکچر کے مقامی پھلوں کی پیداوار کی نمائندگی کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹر یلیا کیخلاف قومی سکواڈ کا علان ، بابر ، شاہین کی واپسی

ساف ویمنز فٹسال،بنگلادیش نے پاکستان کو شکست دیدی

انڈر 19 ورلڈ کپ،آسٹریلیا نے سری لنکا کو شکست دیدی

آئی سی سی کو انڈین کونسل نہیں بننا چاہیے :نجم سیٹھی

پاکستان سپورٹس بورڈ کا اہم اجلاس ملتوی

سفیان مقیم کا ڈربی شائر فالکنز کیساتھ معاہدہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak