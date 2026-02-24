تیز گھومتی زمین کو ہم محسوس کیوں نہیں کر پاتے
لاہور(نیٹ نیوز)ہم روزانہ زمین پر چلتے ، سوتے اور کام کرتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے قدموں کے نیچے کا سیارہ تیزی سے خلا میں گھوم رہا ہے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ زمین تقریباً 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے ، جو کہ بعض جنگی جہاز سے بھی زیادہ تیز ہے ۔ پھر بھی ہمیں نہ کوئی جھٹکا محسوس ہوتا ہے ، نہ ہوا کے جھونکے ، اور نہ ہی چکر آنے جیسا کوئی احساس ہوتا ہے ۔زمین کی یہ گردش دراصل انتہائی ہموار ہے اور تمام چیزیں، انسان، سمندر، عمارتیں اور فضا، ایک ساتھ اسی رفتار سے حرکت کر رہی ہیں۔ یوں ہمارے لیے کوئی فرق محسوس کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ جیسے ایک ہموار رفتار سے چلتی ہوئی ریل گاڑی میں بیٹھ کر انسان کو حرکت کا احساس نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح زمین کی گردش بھی اتنی مسلسل اور یکساں ہے کہ ہمارے حواس اسے محسوس کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔