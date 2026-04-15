11 ہزار سال قبل مرنیوالی 3 سالہ بچی کی باقیات دریافت

  • عجائب دنیا
لندن(نیٹ نیوز)شمالی برطانیہ سے قدیم ترین انسانی باقیات دریافت ہوئی ہیں اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ باقیات ایک بچی کی ہیں جو تقریباً 11 ہزار سال قبل 3 سال کی عمر میں مر گئی تھی۔

یہ نئی دریافت شمال مغربی انگلینڈ کے قریب ارسوک نامی گاؤں میں موجود ایک غار سے ہوئی ہے ۔لنکا شائر یونیورسٹی کے ڈاکٹر ریک پیٹرسن نے اس دریافت کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ باقیات ایک بہت چھوٹی بچی کی ہیں، جس کی عمر تقریباََ ڈھائی سے 3 سال کے درمیان ہو سکتی ہے ۔محققین نے اتنی قدیم باقیات کی تدفین کی تاریخ جاننے کے لیے جس طریقۂ کار کا استعمال کیا اسے ‘ریڈیو کاربن ڈیٹنگ’ کہا جاتا ہے ۔اس دریافت کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بچی کو غار میں کیوں رکھا گیا تھا اس حوالہ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

 

دنیا میرے آگے

مشرق وسطیٰ کشیدگی میں کمی کی امید عالمی منڈی میں تیل 5فیصد سستا

دنیا میں تاریخ کا سب سے بڑا توانائی بحران

امریکی ناکہ بندی کے باوجود 3جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گئے

اٹلی کا اسرائیل کیساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنیکا اعلان

ایران جنگ کے باعث ابھی تک فضائی ایندھن کی قلت نہیں :یورپی کمیشن

ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ میں ہمارے 20کارکن موجود:روس

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
