صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آنتوں کے زہریلے بیکٹیریا کا بڑی آنت کے کینسر سے تعلق

  • عجائب دنیا
آنتوں کے زہریلے بیکٹیریا کا بڑی آنت کے کینسر سے تعلق

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی سائنسدانوں نے آنتوں کے زہریلے بیکٹیریا اور بڑی آنت کے کینسر کے درمیان تعلق دریافت کرلیا ہے ۔

معروف سائنسی جریدے نیچر میں شائع نئی تحقیق میں 50 سال سے کم عمر افراد میں بڑی آنت کے کینسر کے بڑھتے کیسز کو موضوع بنایا گیا ہے ۔تحقیق میں سامنے آیا کہ آنتوں میں موجود عام بیکٹیریا ‘بیکٹیرائڈز فریگلس’ بڑی آنت کے کینسر کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ۔نئی تحقیق سے بڑی آنت کے کینسر کی جلد تشخیص ممکن ہوسکے گی، ماہرین پرامید ہیں کہ مستقبل میں حفاظتی اقدامات اور موثر علاج تیار کیا جاسکے گا۔نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ بیکٹیریاں ایک زہریلا مادہ خارج کرتا ہے ، جو بڑی آنت کی حفاظتی تہہ کو نقصان پہنچاتا ہے ، یہ مادہ جسم کے ایک مخصوص ریسی پٹرکلودن4 سے جڑ کر خلیات پر حملہ کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak