انڈے کھانا آپ کو خطرناک دماغی بیماری سے بچا سکتا

لاہور(نیٹ نیوز)چاہے آپ انڈے فرائی کر کے کھائیں یا ابال کر یہ معمولی سی غذا دماغی بیماری کے خطرے کو حیران کن حد تک کم کر سکتی ہے ۔ نئی تحقیق کے مطابق انڈے کھانے سے ڈیمینشیا کا خطرہ ایک تہائی تک کم ہو سکتا ہے ۔

65 برس سے زائد عمر کے تقریباً 40 ہزار افراد پر کی گئی اس تحقیق میں معلوم ہوا کہ جو لوگ باقاعدگی سے انڈے کھاتے تھے ، اُن میں الزائمرز بیماری کی تشخیص کا امکان کم تھا۔ جو لوگ ہفتے میں کم از کم پانچ دن روزانہ ایک انڈہ کھاتے تھے ، اُن میں اس دماغی بیماری کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں 27 فی صد تک کم تھا جو کبھی انڈے نہیں کھاتے تھے ۔یہاں تک کہ مہینے میں صرف ایک سے تین بار انڈے کھانے والوں میں بھی الزائمر کا خطرہ 17 فی صد کم پایا گیا، جبکہ ہفتے میں دو سے چار انڈے کھانے والوں میں یہ خطرہ 20 فی صد تک کم دیکھا گیا۔

 

