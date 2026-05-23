صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دل کی صحت کیلئے روزانہ ڈیڑھ گھنٹہ ورزش کریں:تحقیق

  • عجائب دنیا
دل کی صحت کیلئے روزانہ ڈیڑھ گھنٹہ ورزش کریں:تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ دل کی بیماریوں کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرنے کے لیے لوگوں کو روزانہ 90 منٹ تک ورزش کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔

برٹش جرنل آف سپورٹس میڈیسن میں شائع چین کے محققین کی تحقیق کے مطابق زیادہ ورزش دل کے دورے ، فالج اور دل کی ناکامی کے خطرے کو کہیں زیادہ کم کرتی ہے ۔یہ تحقیق مکاؤ پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے ماہرین نے کی، جس میں 17 ہزار 88 افراد کا ڈیٹا شامل تھا۔شرکاء کی اوسط عمر 57 سال تھی اور ان کی جسمانی سرگرمی کو کلائی پر لگے آلات سے ایک ہفتے تک مانیٹر کیا گیا۔ اس دوران ان کا VO2 max بھی جانچا گیا، جو دل اور پھیپھڑوں کی صحت کا اہم پیمانہ ہے ۔وہ افراد جو ہفتے میں 150 منٹ ورزش کرتے تھے ، ان میں دل کی بیماری کا خطرہ 8 سے 9 فیصد کم پایا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

چوری و ڈکیتی کی10 وارداتیں، شہری لاکھوں سے محروم

سی سی ڈی اہلکار کا قاتل نوما بہل پور یا مقابلے میں ہلاک

بچیانہ :دوہرے قتل کی واردات سوتیلے بہن بھائی کی لاشیں برآمد

پھولنگر:گھریلو ناچاقی پر نوجوان کی خودکشی

ٹریفک حادثات:باپ بیٹے سمیت 9افراد جاں بحق

پیسوں کے لین دین پرجھگڑا فائرنگ سے ایک شخص زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
خاندان خطرات کی زد میں !
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کس کس بات کا رونا روئیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگل کا قانون
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
عوام ہی قربانی کا بکرا کیوں؟
افتخار احمد سندھو
اُم ایمن
بنگال میں جمہوریت کی پامالی
اُم ایمن
مفتی منیب الرحمٰن
حاجی کیلئے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak