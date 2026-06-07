صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگاپور:مسٹر پوٹیٹو ہیڈ کو کم وقت میں جوڑنے کا عالمی ریکارڈ

  • عجائب دنیا
سنگاپور:مسٹر پوٹیٹو ہیڈ کو کم وقت میں جوڑنے کا عالمی ریکارڈ

لاہور(نیٹ نیوز)نوجوان نے 4.63 سیکنڈ میں مسٹر پوٹیٹو ہیڈ مکمل جوڑ کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

سنگاپور کے نوجوان نے روبک کیوب کو تیزی سے حل کرنیکی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے مسٹر پوٹیٹو ہیڈ کو سب سے تیز رفتار سے جوڑنے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔سپیڈ کیوبر کیلن سیاہ نے بتایا کہ اس نے ریکارڈ توڑنے کی کوشش سے قبل تقریباً ایک سال تک اس کھلونے کیساتھ مسلسل مشق کی۔ بالآخر جنوری میں اس نے صرف 4.63 سیکنڈ میں مسٹر پوٹیٹو ہیڈ مکمل جوڑ کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔کیلن نے گنیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچپن سے گینیز ورلڈ ریکارڈز کی ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ یوٹیوب پر سپیڈ کیوبنگ شروع کرنے سے بھی پہلے ۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ اگر کبھی خود کوئی عالمی ریکارڈ بنے سکے تو کیسا محسوس ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کالا ہرن فلم کا تنازع، سلمان خان کی سابق گرل فرینڈ کی پروڈیوسر کی حمایت

حنا پرویز بٹ کی ڈرگ ڈیلر پنکی پر ڈرامہ بنانے کی مخالفت

ٹیلر سوئفٹ اور ٹریوس کیلسی کی شادی کی نئی تفصیلات منظرعام پر

والد کے اصولوں نے گھر توڑ دیا، دیا مرزا کا انکشاف

راکھی ساونت اور شرلین چوپڑا کی ڈرامائی انداز میں دوبارہ دوستی

چھوٹے کپڑوں پر پابندی کا مطالبہ، فلک شبیر تنقید کی زد میں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak