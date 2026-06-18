صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پگھلتے گلیشیئرز زیرِ سمندر ماحول تبدیل کر رہے :تحقیق

  • عجائب دنیا
پگھلتے گلیشیئرز زیرِ سمندر ماحول تبدیل کر رہے :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)محققین نے انکشاف کیا ہے کہ فرام اسٹریٹ (جو گرین لینڈ اور سوالبارڈ کے درمیان واقع سمندری راستہ ہے ) سے گزرنے والے برفانی تودوں (آئس برگز) کی تعداد 2000 کی دہائی کے آغاز کے مقابلے میں تقریباً پانچ گنا بڑھ چکی ہے ۔

سائنسدانوں کے مطابق اس غیرمعمولی اضافے کی بڑی وجہ شمال مشرقی گرین لینڈ اور روسی آرکٹک کے بعض علاقوں میں گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کے باعث برف کے بڑے ذخائر کا ٹوٹنا ہے ۔ اگرچہ آئس برگز کی بڑھتی تعداد خود زمین کے گرم ہوتے موسم کی ایک واضح علامت ہے ،یہ برفانی تودے جب آرکٹک کے پانیوں میں سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ ہزاروں برس پرانی چٹانیں، پتھر اور مٹی بھی لیکر چلتے ہیں جو برف میں قید ہوتی ہیں، جب یہ آئس برگز پگھلتے ہیں تو یہ تمام مواد سمندر کی تہہ میں جا گرتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پروڈکشن ہاؤسز فنکاروں کو ادائیگی میں مہینوں کی تاخیر کرتے :ہارون شاہد

محسن عباس کا اداکاروں کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سلطان راہی کا 88واں یوم پیدائش 24جون کومنایاجائیگا

شدید تکلیف کے باوجود ہمت نہ ہاری ، سونو نگم کابیماری بارے انکشاف

والدین سے متعلق افواہوں سے متاثر ہوتی ہوں: ٹینا آہوجا

فلم زومبیڈ نے 35کروڑ کمالیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak