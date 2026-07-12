صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی خاتون کا تنہا بحر الکاہل عبور کرنے کا تاریخی کارنامہ

  • عجائب دنیا
امریکی خاتون کا تنہا بحر الکاہل عبور کرنے کا تاریخی کارنامہ

نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی خاتون کیلسی فینڈلر نے تنہا بحر الکاہل عبور کرنے کا تاریخی کارنامہ انجام دیتے ہوئے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔

بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کیلسی فینڈلر کیلیفورنیا سے ہوائی تک کا 2 ہزار 400 میل کا سفر بغیر کسی مدد کے طے کرنے والی پہلی امریکی خاتون بن گئیں۔ امریکی خاتون نے 21 مئی 2026ء کو ‘لیلی (Lily)’ نامی 21 فٹ لمبی کشتی میں کیلیفورنیا کے علاقے مونٹیری سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 3 جولائی 2026ء کی رات ہوائی کے ساحل پر پہنچیں۔ کیلسی فینڈلر نے یہ کٹھن سفر محض 43 دن، 17 گھنٹے اور 55 منٹ میں مکمل کیا۔ خاتون نے ناصرف خواتین کا سابقہ 86 دن کا ریکارڈ توڑا، بلکہ مردوں کا 52 دن کا تیز ترین ریکارڈ بھی توڑ کر سب سے کم وقت میں بحر الکاہل عبور کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

جائیدادکا تنازع، رشتے داروں کی فائرنگ ،34سالہ شخص قتل

نصیر آباد :مالکان کا مبینہ تشدد ، 12 سالہ گھریلو ملازمہ جاں بحق

12وارداتیں، نولکھاودیگر علاقوں میں 8شہری لُٹ گئے

قصور:گھریلو جھگڑا،نوجوان نے زندگی ختم کرلی، زیادتی کیس کی متاثرہ خاتون کا اقدام خودکشی

سرگودھا:6سالہ بچی سے رشتہ دار کی زیادتی ،قتل کی کو شش

حافظ آباد:ڈمپر کی ایلیٹ فورس کی گاڑی کو ٹکر ،ایک اہلکار زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak