صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آکسپیکرز ہرن کے بال اکھاڑ کر مونچھوں والا پرندہ بن گیا

  • عجائب دنیا
آکسپیکرز ہرن کے بال اکھاڑ کر مونچھوں والا پرندہ بن گیا

جوہانسبرگ (نیٹ نیوز)جنوبی افریقہ میں کچھ سال قبل ایک فوٹو گرافر کی بنائی تصویر دوبارہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ،جس میں آکسپیکرز نامی پرندے نے ہرن کے بال اکھاڑ کرمنہ میں ڈالے ہوئے اور وہ مونچھوں والا پرندہ لگ رہا ہے۔

تصویر بنانے والے شخص کمیرون شمٹ نے اس دلچسپ صورت حال سے متعلق کہانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ دراصل ہم دور سے ایک چیتے کو دیکھ رہے تھے ، جو ایک چٹان کے اوپر آرام کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے مہمانوں سے بات کرنے کیلئے ایک جانب کا رخ کیا تو میں نے کچھ غیر معمولی دیکھا کہ آکسیپیکرز ایک ہرنی کی پیٹھ پر زور زور سے اپنی چونچیں مار رہے ہیں اور ان کی چونچ بالوں سے بھری ہوئی ہے اور یہ بال پرندے نے گھونسلہ بنانے کیلئے اتارے تھے جبکہ ہرن نے بھی مزاحمت نہیں کی ،اسکا آکسپیکرز کیساتھ رویہ دوستانہ تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے آخری روز 784پوائنٹس کی کمی

چاندی238،سونا5100روپے سستا،ڈالر کی قدر کم

مرکنٹائل ایکسچینج میں 37ارب روپے کے سودے

سونیری بینک کا بعد از ٹیکس منافع 2.941ارب ریکارڈ

ابھی مائیکروفنانس کا 3ارب کا آئی پی او لانے کا اعلان

برآمدی صنعتوں کیلئے 5سالہ پالیسی فریم ورک متعارف کرایا جائے ،خادم حسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دانش اور صحافت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
واسکوڈے گاما اور میجر محمد اکرم شہید (نشانِ حیدر)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
تہران اجلاس اور اسرائیلی انتخابات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن کا فیصلہ
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
فضول خرچ قوم اور حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak