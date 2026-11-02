صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نہاتے وقت نیم گرم استعمال کریں اور خشکی سے بچیں

  • عجائب دنیا
نہاتے وقت نیم گرم استعمال کریں اور خشکی سے بچیں

لاہور (نیٹ نیوز)سردیوں میں گرم پانی سے غسل کرنا کافی سکون دیتا ہے لیکن زیادہ گرم پانی سے روزانہ غسل کرنے کی عادت جلد کو خشک اور بے رونق بنا سکتی ہے ،گرم پانی سے بار بار یا طویل وقت تک نہانے سے جلد میں کھنچاؤ، خارش اور پپڑی جیسی پریشانی بھی ہو سکتی ہے ۔

نہانے کیلئے ہلکا نیم گرم پانی بہتر متبادل ہے ، پانی اتنا گرم نہیں ہونا چاہئے کہ جلد سرخ ہونے لگے یا نہاتے وقت جلن محسوس ہو۔تحقیق کے مطابق ایسا کوئی ایک درجہ حرارت نہیں ہے جو ہر شخص کیلئے بالکل درست ہو لیکن آرام دہ نیم گرم پانی کا انتخاب کرنا اور بہت زیادہ گرم پانی سے بچنا مفید ہے ۔نہانے کا وقت تقریباً 5 سے 10 منٹ تک رکھیں، طویل وقت تک گرم پانی میں رہنے سے جلد کی خشکی بڑھ سکتی ہے ، جلد کو خشک کرنے والی مصنوعات کے بجائے نرم کلینزر کا انتخاب کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کاٹن زونز میں گنے کی کاشت، نئی شوگر ملز پر پابندی کا مطالبہ

نئے میثاق کی تشکیل پر پیشرفت کی جائے ، اشرف بھٹی

پنک ٹوبر 2026، این بی پی کی بریسٹ کینسر آگاہی مہم

پاکستان عالمی سطح پر اپنی شناخت منوا رہا ہے ،میاں کاشف

نمائش نے توقعات سے زیادہ کامیابیاں سمیٹیں،کارپٹ مینو فیکچررز

کوئٹہ میں موصول ہونے والے ہائی بلز کی وضاحت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak