صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پستہ اور اخروٹ بلدپریشر کم کرنے کیلئے انتہائی کارگر

  • عجائب دنیا
پستہ اور اخروٹ بلدپریشر کم کرنے کیلئے انتہائی کارگر

لاہور (نیٹ نیوز)پستہ اور اخروٹ ایسے ڈرائی فروٹس ہیں جو ہائی بلڈ پریشر میں کمی لانے کیلئے انتہائی کارگر ہیں ۔

پستے میں موجوداینٹی آکسائیڈنٹس سے بلڈ کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے جبکہ بلڈ پریشر مستحکم ہوتا ہے ، جس سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے ۔تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لانے کیلئے پستے دیگر گریوں کے مقابلے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔جرنل آف دی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن میں شائع ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اخروٹ میں موجود چکنائی ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے ۔اخروٹ میں موجود چکنائی اور فیٹی ایسڈز سے خون کی شریانیں کشادہ ہوتی ہیں جس سے بلڈ پریشر کی سطح گھٹ جاتی ہے ،اس کے ساتھ ساتھ اس گری میں موجود وٹامن ای شریانوں میں مواد کو جمع ہونے سے روکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

رنبیر کپور نے ہدایتکاری کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کرلیا

چھوٹی بہن کینسر میں مبتلا،میرا کی دعاؤں کے لئے اپیل

بھارت میں ورک ویزا پر مقیم ہوں نورافتحی کا عدالت میں بیان ریکارڈ

شادی صرف رومانس نہیں،حقیقت اس سے مختلف:کرن خان

بالی ووڈ میں سپر سٹارز کا دور ختم ہونے جارہا ہے :فرح خان

فلسطین کے حامی امریکی گلوکارمیکلمور کو کنسرٹ ہالزملنا بند

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak