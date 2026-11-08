صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روانہ ایک سے 2مسمی کھائیں ،ڈپریشن 20فیصدکم کریں

  • عجائب دنیا
روانہ ایک سے 2مسمی کھائیں ،ڈپریشن 20فیصدکم کریں

لاہور (نیٹ نیوز)جدید طبی رپورٹس کے مطابق روزانہ ایک سے دو مسمی کا استعمال افسردگی اور ڈپریشن کو 20 فیصد تک کم کر سکتا ہے ۔

مسمی میں موجود غذائی اجزاء پیٹ کے مفید بیکٹیریا کو بڑھاتے ہیں جو براہِ راست دماغ میں خوشی کے ہارمونز کی پیداوار میں اضافہ کرتے ہیں اور تناؤکے ہارمون کورٹیسول کی سطح کو گھٹاتے ہیں۔موسمِ سرما کے آغاز کے ساتھ ہی سوشل میڈیا اور پھل منڈیوں میں مسمی کی تازہ آمد کی دلچسپ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جہاں وٹامن سی سے بھرپور اس پھل کی مانگ میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے ۔ منڈیوں میں مسمی اور شکری مالٹے کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ کے باوجود شہری اسے جوش و خروش سے خرید رہے ہیں۔ان ویڈیو ز پر صارفین کے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ بھی طول پکڑتا جارہاہے اور کئی صارفین نے میمز بھی شیئر کی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ :شدیدبارش ، 70ہزار خیمے زیر آب، ہزاروں بے گھر

ٹرمپ انتظامیہ میں ہلچل، محکمہ انصاف کے کئی اعلیٰ حکام مستعفی

اسرائیلی صدر نے گادی آئزن کوٹ کو حکومت سازی کی دعوت دیدی

پاکستانی خلا باز چینی اسپیس اسٹیشن پر جانیوالے پہلے غیر ملکی

ٹرمپ کو قتل کرنے کی دھمکی دینے والا مسلح شخص گرفتار

یمن :سعودی فضائی حملے ،27 افراد جاں بحق،36زخمی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak