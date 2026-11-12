صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نویں جماعت میں اچھے نمبر،بیٹے کیلئے بی ایم ڈبلیو کا تحفہ

  • عجائب دنیا
نویں جماعت میں اچھے نمبر،بیٹے کیلئے بی ایم ڈبلیو کا تحفہ

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارت میں ایک باپ نے نویں جماعت کے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کرنے پر اپنے 15 سالہ بیٹے کو 2 کروڑ 30 لاکھ بھارتی روپے کی لگژری بی ایم ڈبلیو گاڑی تحفے میں دے کر سب کو حیران کر دیا۔

ریاست مغربی بنگال کے ضلع مشرقی بردوان سے تعلق رکھنے والے کاروباری شخصیت شمس الدین مدیا نے اپنے بیٹے محمد طلحہ کو شاندار تعلیمی کارکردگی پر بی ایم ڈبلیو M4 کمپی ٹیشن تحفے میں دی۔محمد طلحہ نویں جماعت کا طالب علم ہے اور اس نے ششماہی امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کیے تھے ۔ رپورٹس کے مطابق طلحہ کافی عرصے سے اس گاڑی کا خواہش مند تھا جس پر والد نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے ممبئی جا کر مہنگی گاڑی خریدی جسے خصوصی کنٹینر کے ذریعے ان کے آبائی علاقے پہنچایا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈکیتی ، چوری کی متعددوارداتیں،پولیس قابو پانے میں ناکام

2غیر ملکی خواتین سے زیادتی،8ملزموں پرفردجرم عائد

ٹریفک حادثات ؛ 2افراد جاں بحق ، 12زخمی

مشتعل جتھہ تیار کرنیکی منصوبہ بندی ملزمہ فاطمہ حیدر گرفتار

موسیٰ خیل: 3مزدور اغوا مشینری نذر آتش

مناواں :جوہڑ سے 13 ماہ کی بچی کی لاش برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak