عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارِ بے بنیاد

اسباب ومحرکات جو بھی ہوں‘ زہریلے شیش ناگ کی طرح پھَن پھیلا کر پھنکارنے والی تلخ حقیقت یہ ہے کہ علوم وفنون کی ترقی‘ ایجادات میں حیرت انگیز پیش رفت‘ عالیشان درس گاہوں کی چشم کشا تحقیقات‘ مصنوعی ذہانت کی کرشمہ سامانیوں‘ پُرامن بقائے باہمی‘ کے دلکشا نعروں‘ بنیادی انسانی حقوق کے قصیدوں اور سلطانیٔ جمہور کی کارفرمائی کے باوجود دنیا بڑی تیزی سے جنگل کے قانون کی طرف پلٹ رہی ہے۔ فریب کاریوں کا رنگ و روغن اُتر رہا ہے اور در و دیوار پہ کندہ‘ حقیقتِ ازلی وابدی کے الفاظ روشن ہو رہے ہیں کہ ''بھینس اُسی کی ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے‘‘۔ انگریزی میں اسے ''مائٹ اِز رائٹ‘‘ (Might is Right) کہا جاتا ہے۔ کوئی دو سو سال قبل چارلس ڈارون کے نظریے کو ''سب سے طاقتور کی بقا‘‘ (Survival of the Fittest) کے اصول میں ڈھالا گیا تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ غلبہ صرف طاقتور اور زبردست کو حاصل ہوتا ہے۔ زندہ وہی رہے گا جو اپنے ماحول اور گرد وپیش کا مقابلہ کرنے کی سب سے زیادہ سکت اور طاقت رکھتا ہے۔ یعنی زندگی کا حق صرف طاقتور کو ہے۔ یہ تصور شرفِ انسانیت اور ارفع اخلاقی اقدار کے کتنا ہی منافی سہی‘ ہر عہد میں زندہ رہا ہے۔ اگر تھوڑا وقفہ آیا بھی تو یہ تازہ توانائی کے ساتھ زندہ تر ہو کے اُبھرا۔ محشر بدایونی نے کہا تھا:

اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ

جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائیگا

کوئی ایک صدی قبل‘ پہلی جنگِ عظیم کے بعد سوچا گیا کہ آئندہ ایسے انسانی المیّوں کے سدِّباب کیلئے کچھ کرنا ہو گا۔ سوچ بچار کے بعد ''جمعیّتِ اقوام‘‘ (League of Nations) کی بنیاد رکھی گئی۔ اپنی آزادی وخود مختاری کے منافی خیال کرتے ہوئے امریکہ نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ وقفے وقفے سے‘ مختلف وجوہات کی بنا پر روس‘ جرمنی اور جاپان بھی خارج ہو گئے۔ لیگ کی نمائندہ حیثیت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اُس نے بعض معاملات میں جزوی کامیابیاں ضرور حاصل کیں لیکن کوئی رُبع صدی بعد‘ 1939ء میں دوسری جنگِ عظیم کا آتش فشاں پھٹ پڑا جو لگ بھگ 9کروڑ انسانوں کو نگل گیا۔ ہیروشیما اور ناگا ساکی ایٹم بموں کا نشانہ بنے۔ تین لاکھ انسان بھسم ہوگئے۔ دنیا نوع بہ نوع آفات اور مسائل کے دلدل میں دھنستی چلی گئی۔ ایک پوری نسلِ انسانی زندہ دَرگور ہو گئی۔

1945ء میں جنگ ختم ہوئی تو دنیا ایک بار پھر‘ ملبے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھی۔ سیانوں نے کہا کہ جنگوں جیسے سفاک المیّوں کی روک تھام کیلئے مؤثر تدابیر کرنا ہوں گی۔ سو اقوام متحدہ (UNO) وجود میں آئی۔ سلامتی کونسل‘ عالمی عدالتِ انصاف‘ عالمی ادارہ برائے انسانی حقوق جیسے ذیلی یا خود مختار ادارے قائم ہوئے۔ ترقی پذیر ممالک کی مدد اور باہمی تعاون کیلئے ورلڈ بینک‘ آئی ایم ایف اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسے ادارے بنے۔ بنیادی مقصد ایک ہی تھا کہ دنیا امن آشنا ہو۔ جنگوں کو روکا جائے۔ طاقتوروں کو عالمی قوانین اور ضابطوں کے تحت لایا جائے لیکن طاقت کے 'اتھرے گھوڑے‘ کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ اقوام متحدہ کے قیام کے دو سال بعد ہی اسرائیل عرب جنگ کا شعلہ بھڑکا۔ پھر کوریا کی جنگ شروع ہو گئی جو تین سال جاری رہی۔ گیارہ برس تک ویتنام جنگ کی لپیٹ میں رہا۔ افغانستان پر روس اور امریکہ کی یلغار تیس برس تک آگ اور خون کا کھیل کھیلتی رہی۔ آٹھ برس تک عراق جنگ کی تباہ کاریوں کی زد میں رہا۔ 1980ء میں شروع ہونے والی ایران عراق جنگ آٹھ سال جاری رہی۔ 1990ء میں عراق کویت پر چڑھ دوڑا۔ پچھلے دو برس سے روس یوکرین جنگ جاری ہے۔ بیس ماہ سے اسرائیل نے غزہ کو درندگی کی شکار گاہ بنا رکھا ہے جہاں اٹھارہ ہزار بچوں اور تیرہ ہزار خواتین سمیت‘ پچپن ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں۔ سنگ دلی کی انتہا یہ ہے کہ بے سرو ساماں لوگوں تک خوراک اور ادویات پہچانے کے راستے بھی بند ہیں۔

جنگِ عظیم دوم کو ختم ہوئے اَسّی برس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سے مختلف جنگوں کے مجموعی ماہ وسال کا حساب لگایا جائے تو یہ بھی اَسّی سال ہی بنتے ہیں۔ انسانیت نے سکون کا سانس نہیں لیا۔ گزشہ ماہ اسرائیل جیسا رعونت شعار بھارت‘ طاقت کے نشے میں پاکستان پر چڑھ دوڑا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان بے بال وپر نہیں۔ سو اُس نے جوابی وار کرکے صرف ساڑھے تین گھنٹوں میں بھارت کو ا پنی اوقات یاد دلا دی۔ چند دنوں بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ لمحوں میں اُس کی عسکری قیادت اور صفِّ اوّل کے ایٹمی سائنسدانوں کو‘ چُن چُن کر قتل کر دیا گیا۔ اسرائیل کے سینکڑوں طیارے آزادی سے ایرانی تنصیبات کو نشانہ بناتے رہے۔ ایران نے مقدور بھر ردّعمل دیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگ کتنا طول پکڑتی اور کیا اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ اسرائیل کی دلیل وہی لاکھوں برس پرانی ہے جو اندھی‘ گونگی‘ بہری طاقت کے بطن سے جنم لیتی ہے کہ میرا اسلحہ خانہ بھلے ہلاکت آفریں ایٹمی ہتھیاروں سے بھرا پڑا ہے‘ تم یورینیم کیوں افزودہ کر رہے ہو؟ ہمیں یقین ہے کہ تم نے بم بنا لیا تو ہمیں مارو گے۔

یہ سب کچھ اُن عالمی ''نگہداروں‘‘ (Watch Dogs) کی موجودگی میں اُن کی آنکھوں کے عین سامنے ہو رہا ہے جو دوسری جنگِ عظیم کے بعد بلند بانگ دعووں کے ساتھ وجود میں آئے تھے۔ اس کے اہلکار آج بھی عالی شان بلند وبالا دفاتر کے آسودگی بخش کمروں میں بیٹھے ہیں۔ کوئی جھرجھری لے کے اعلامیہ جاری کرتا ہے تو کسی ناتواں پرندے کے پَر کی طرح رِزق ہوا ہو جاتا ہے۔ کوئی نیم جاں سی قرارداد منظور ہوتی ہے تو اُس کے سینے میں ویٹو کا خنجر گھونپ دیا جاتا ہے۔ کسی ادارے میں سکت نہیں کہ وہ اپنے مقاصد اور مینڈیٹ کو بروئے کار لا سکے۔ طاقت کا عفریت دندنا رہا ہے۔ تمام قانون‘ قاعدے اور ضابطے‘ کسی چارٹر نہیں‘ بندوق کی نالی سے پھوٹ رہے ہیں۔

اسرائیل کھولتے ہوئے آتش فشاں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اپنے چاروں مسلم ہمسایہ ممالک کو مفلوج ومطیع کرنے کے بعد اب وہ نئے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران اس کے دل میں کیکر کے لمبے کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ پاکستان کو بھی وہ بڑا دشمن خیال کرتا ہے۔ جن مسلم ممالک کو اسرائیل سے کچھ خوش فہمی ہے وہ سرابِ فکر ونظر کا شکار ہیں۔ سو اُن کیلئے پہلا سبق تو یہی ہے کہ وقار کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو اپنے پیکرِ خاکی میں جاں پیدا کرنا ہو گی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ''عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارِ بے بنیاد‘‘۔ عصا ہو گا تو ہماری بات میں کوئی وزن بھی ہو گا اور ہم اپنی چار دیواری کو آوارگانِ دشت سے بچا بھی سکیں گے۔ عصا کو ایٹمی صلاحیت کے محدود معنوں میں نہیں لینا چاہیے۔ اس کی اَن گنت شکلیں ہیں۔ دوسرا اہم سبق یہ ہے کہ عالمِ اسلام کو‘ کم ازکم اسرائیل کے حوالے سے ایک واضح مشترکہ حکمتِ عملی اپنانا ہو گی۔ ایسی خوددار اور توانا حکمت عملی جو اُس کے وجود کا احساس دلا سکے۔ عرب لیگ اور اسلامی کانفرنس تنظیم‘ قبروں پر لگے کتبوں کے سوا کچھ نہیں۔ اہم اسلامی ممالک کو ایک نئے عزم کے ساتھ انگڑائی لینا ہو گی۔ پیشتر اس کے کہ تل ابیب کے زہرناک آتشیں دہانے سے پھوٹتا لاوا‘ ایک ایک کرکے ہر دروازے پہ دستک دے‘ اسلامی دنیا کو عالمِ غنودگی سے نکلنا ہو گا۔