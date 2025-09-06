صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
خورشید ندیم خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ افتخار احمد سندھو محمد عبداللہ حمید گل مفتی منیب الرحمٰن
آج   کا   کالم
خالد مسعود خان
کٹہرا
خالد مسعود خان
"KMK" (space) message & send to 7575
تاریخ اشاعت     2025-09-06
الیکٹرانک کاپی
پرنٹ کریں
الیکٹرانک کاپی

دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں

اس سال آنے والے سیلاب میں ایک نیا عنصر‘ شدید بارشیں بصورت کلاؤڈ برسٹ بھی شامل ہوا ہے۔ تاہم دریاؤں میں آنے والے پانی کی زیادتی میں ایک بات کثرت سے دہرائی جا رہی ہے اور وہ ہے ''بھارتی آبی جارحیت‘‘۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو برے ہمسائے کے شر سے محفوظ رکھے‘ ہم بھی دنیا کی نہایت ہی بُری ہمسائیگی سے دوچار ہیں۔ یہ بات کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی پشت پناہی‘ مالی مدد اور معاونت کر رہا ہے۔ بھارت سے پاکستانی دریاؤں میں آنے والا سیلابی پانی ہمارے لیے یقینا مصائب کا باعث بن رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی بھارتی آبی دہشت گردی ہے یا ہم اپنی نالائقیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کا ملبہ بھارت پر ڈال رہے ہیں؟
ہمارے دریاؤں میں گلیشیرز پگھلنے‘ شدید بارشوں سے آنے والے پانی اور پہاڑی ندی نالوں کے بہاؤ میں تیزی سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال میں بھارت کی جانب سے آنے والے دریاؤں کے سیلابی ریلوں نے صورتحال کو خراب تر کرتے ہوئے تباہی کو دو چند کر دیا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے ایسا کیا کام کیا ہے جو آبی جارحیت کے زمرے میں آتا ہے؟ ہمیں اس سیلاب میں بھارت کی جانب سے دو معاملات پر تحفظات ہیں۔ پہلا یہ کہ بھارت نے ہماری طرف پانی چھوڑ دیا ہے اور دوسرا یہ کہ بھارت نے ہمیں پانی چھوڑنے کی اطلاع بذریعہ انڈس واٹر کمشنر بروقت فراہم نہیں کی۔
سب سے پہلے ہم بھارت سے آنے والے پانی کا ذکر کرتے ہیں۔ بھارت خود سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ اس کے کئی ڈیم اور بیراج تباہی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ وہاں بھی درجنوں بند ٹوٹ چکے یا توڑے جا چکے ہیں۔ سینکڑوں گاؤں اور ہزاروں ایکڑ اراضی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بھارتی دریاؤں میں شدید طغیانی ہے اور پانی ان دریاؤں کی گنجائش سے زیادہ ہو چکا ہے تو ایسے میں وہ پانی کہاں جائے گا؟ ہمارے ہاں جب سیلاب آتا ہے اور دریاؤں میں پانی ان کی گنجائش سے زیادہ اور بیراجوں پر پانی کا دباؤ ان کی استعداد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے ملک میں بھی شہروں‘ پلوں اور بیراجوں کو بچانے کیلئے دریاؤں کے کنارے بنائے گئے حفاظتی بند از خود اڑا دیتے ہیں۔ اس سے گاؤں‘ دیہات‘ قصبے‘ باغات‘ کھیت اور مال مویشیوں کے ساتھ لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جاں بحق ہوتے ہیں اربوں روپے کی تعمیرات‘ فصلات اور لائیو سٹاک پانی اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ ملکی معیشت کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ اس سے سنبھلنے میں کئی سال درکار ہوتے ہیں‘ اسی اثنا میں سیلاب کا اگلا سپیل آ جاتا ہے۔ آخر ہم اس پانی کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ بندوں کو کیوں توڑتے ہیں؟ پانی کو دریاؤں کے کنارے سے نکلنے سے روکتے کیوں نہیں؟ یہ اس لیے ممکن نہیں کہ آنے والا پانی ہمارے قابو سے باہر کی چیز ہوتا ہے اور اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ اسے روکنا‘ اس کو کنٹرول کرنا اور اسے آگے نہ جانے دینا ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ ہم اگر اپنے دریاؤں میں آنے والے سیلاب کا پانی کنٹرول نہیں کر سکتے‘ اپنے لوگوں‘ گھروں‘ زمینوں‘ کھیتوں اور جانوروں کو اس پانی سے بچانے کیلئے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم یہ توقع بھارت سے کیوں کرتے ہیں؟
میں خدانخواستہ بھارت کی حمایت نہیں کر رہا‘ بلکہ اپنی نالائقیوں سے متعلق حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے دریاؤں کے پانی پر قابو پاتے ہوئے اس سے ہونے والی تباہی کو کم نہیں کر سکتے تو بھارت سے یہ امید رکھنا عبث ہے۔ جو چیز بھارت کے اپنے کنٹرول میں نہیں تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اسے ہمارے لیے کنٹرول کر لے گا از حد درجہ کی حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پانی نے ڈھلوان کی طرف بہنا ہے اور بدقسمتی سے ہم ڈھلوان میں واقع ہوئے ہیں۔
اب رہ گئی بات کہ بھارت نے انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے ہمیں بروقت اپنے دریاؤں میں پانی چھوڑنے کی اطلاع نہیں دی تو یہ بھارت کی نہیں‘ سراسر ہماری نالائقی اور حماقت ہے کہ ہم بھارت کی جانب سے یکطرفہ طور پر انڈس واٹر ٹریٹی کی معطلی کے بعد اس سے بھلائی اور نیکی کی توقع کیے بیٹھے ہیں۔ گھٹیا دشمن پر بھروسہ کرنا اور اس سے اچھائی کی امید رکھنا سراسر حماقت اور وقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر بھارت نے ہمیں بروقت آگاہ نہیں کیا تو سیلاب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ گوگل اور سیٹلائٹ کے ذریعے بھارتی سیلاب کو مانیٹر کرتے ہوئے بھارت سے آنے والے پانی کی مقدار اور وقت کا تعین کرنا راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دراصل ہمارے محکمہ موسمیات کے سربراہوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا موسمیات‘ ارضیات اور فلکیات سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا اور پھر ہم ساری نالائقیاں بھارت کے سر تھوپ کر اپنی ان نالائقیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جو گزشتہ 78سال سے جاری ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم مصیبت اور تباہی کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے اس کا سارا ملبہ کسی اور کے سر پہ ڈالتے ہیں اور تباہی کے بعد عالمی سطح پر کشکول اٹھا کر چل پڑتے ہیں۔ ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے اس تباہی کو مستقبل میں روکنے کیلئے کیا اقدامات کرنے ہیں۔ آخر ہمیں ڈیم بنانے اور پانی کو کسی حد تک کنٹرول کرنے سے کس نے روکا ہے ؟
ہمارے دریاؤں کے ارد گرد‘ ان کے پانی کی زد میں آنے والا علاقہ‘ جسے آپ کچا کہہ لیں‘ دریائی علاقہ کہہ لیں یا بھلے سے بیٹ کہہ لیں‘ یہ دراصل دریا کے پانی کی وہ حد ہے جہاں وہ انتہائی سیلاب کے باعث پہنچ سکتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ رہائشی اور آباد کاری کیلئے نہیں بلکہ صرف جزوی کاشتکاری کیلئے ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہاں کاشتکاری کرنے والوں نے جھونپڑوں کو کچے کوٹھوں میں اور پھر پکے مکانوں میں تبدیل کر لیا۔ جو علاقے صرف دریا کے پانی سے سیراب کیے جاتے تھے وہاں سرکار نے نہریں منظور کر دیں۔ سیاستدانوں نے ووٹوں کے لالچ میں وہاں پکی سڑکیں بنوا دیں اور بجلی کے کھمبے نصب کروا دیے‘ اس ساری تعمیر و ترقی کو دیکھتے ہوئے بلڈرز‘ پراپرٹی مافیا اور ہاؤسنگ سکیموں والے بھی بازو چڑھا کر میدان میں کود پڑے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔
ہماری یادداشت کمزور اور ارادے کمزور تر ہیں۔ دریاؤں‘ ندی نالوں اور پانی کی گزر گاہوں میں تجاوزات پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں مگر یہ صرف چند ماہ کی بات ہے پھر سب کچھ وہی ہو گا جس کے باعث یہ ساری تباہی آ رہی ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ دریاؤں کی گزر گاہوں کا از سر نو تعین کرتے ہوئے اس کے طے شدہ راستے میں آباد کاری‘ تعمیرات‘ پختہ سڑکیں‘ بجلی اور کالونیوں پر مکمل پابندی لگا دی جائے۔ خلاف ورزی کرنے والے کو کسی صورت نہ بخشا جائے۔ تعمیرات کو اول تو ہونے سے پہلے روکا جائے بصورت دیگر بلا معاوضہ گرا دیا جائے۔ پہلے سے بنی ہوئی پرائیویٹ تعمیرات کو معاوضہ کے عوض اور سرکاری تعمیرات کو بلا معاوضہ ختم کر دیا جائے۔ خلاف ورزی کرنے والا مستوجب سزا ہو اور سزائیں دی بھی جائیں۔ تمام سیاسی‘ ادارہ جاتی اور شخصی دباؤ کو نہ صرف مسترد کیا جائے بلکہ جرم قرار دیا جائے۔ دریائی راستے میں رکاوٹیں صاف کی جائیں۔ دریاؤں کے ساتھ بیراجوں کی صفائی اور مرمت کی جائے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ سکھر بیراج کے درجن بھر سے زائد دروازے ناقابلِ استعمال حد تک ریت میں دبے ہوئے ہیں۔ یہی حال دیگر بیراجوں کا ہے۔ جس دریائی زمین کو ہم قبضہ گیروں سے نہیں چھڑوا سکتے دریا خود اسے چھڑوا لیتا ہے۔ دریاؤں کا راستہ صاف کیا جائے وگرنہ وہ اپنا راستہ خود صاف کر لیں گے۔ ہماری یادداشت بھلے سے کمزور ہو مگر دریاؤں کی یادداشت شاندار ہے اور انہیں اپنے راستے خوب یاد ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

خالد مسعود خان کے مزید کالمز

خالد مسعود خان کے کالمز کی آرکائیو

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے دیگر کالمز

سیرت نگاری کا عہدِ جدید
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیلاب بے سبب نہیں آتے
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو