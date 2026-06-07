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تاریخ اشاعت     2026-06-07
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آزاد کشمیر میں پابندی؟

آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے ایک ایسی خبر آئی جس نے دل کو اُداس کر دیا... یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کی ویرانیوں میں اضافہ کر دیا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ صدر آزاد کشمیر نے فرمان جاری کیا ہے کہ اب اس تنظیم کو کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں ہو گی۔ اس کے خلاف امن و امان کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں۔ یہ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی ہے۔ یہ معاشرے کو تقسیم کر رہی‘ عدم تحفظ کا احساس پیدا کر رہی اور نفرت کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کے متعلقین کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جائے گی۔ اینٹی ٹیررازم ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ ایکشن کمیٹی نے نو جون کو ریاست بھر میں پہیہ جام ہڑتال کی اپیل کر رکھی تھی۔ اسی روز آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے جولائی میں منعقد ہونے والے ریاستی اسمبلی کے انتخابات کیلئے امیدواروں کو کاغذاتِ نامزدگی داخل کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہاں کے ہوٹلوں میں مقیم غیرمقامی افراد کو واپس جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ مختلف مقامات پر ہوٹل مالکان سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی پیشگی رقوم اپنے گاہکوں سے لے رکھی ہیں تو انہیں واپس کر دیں۔ آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی کے وہ امتحانات جو آٹھ جون کو شروع ہونا تھے‘ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ بھی ممکن نہیں رہا۔ انسپکٹر جنرل پولیس کیپٹن (ریٹائرڈ) لیاقت علی ملک نے وفاقی حکومت سے 14ہزار اہلکار طلب کیے ہیں تاکہ قانون کے نفاذکو یقینی بنایا جا سکے۔ آئی جی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ہماری اولین ذمہ داری لوگوں کی جان اور املاک کی حفاظت ہے‘ اور ہم اسے بہر طور پورا کریں گے۔
آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے گزشتہ دو سال کے دوران ہڑتالوں اور مظاہروں کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اس کا آغاز تاجروں سے ہوا‘ اس میں سول سوسائٹی کے دوسرے طبقات‘ وکلا اور طلبہ بھی شریک ہوتے چلے گئے۔ اس نے 38نکاتی مطالباتی چارٹر پیش کیا تھا جس کے اکثر نکات تسلیم کیے جا چکے ہیں۔ ریاستی اور وفاقی حکومتوں سے طویل مذاکرات کے نتیجے میں آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور آزاد کشمیر حکومت کے ذمہ داران کو حاصل مراعات اور تنخواہوں کا جائزہ لینے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی لیکن جس نکتے پراختلاف ختم نہیں ہو سکا وہ ریاستی اسمبلی میں جموں و کشمیر کے مہاجرین کیلئے مختص 12 نشستیں ہیں۔ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ انہیں یکسر ختم کر دیا جائے کہ اس کے ذریعے وفاقی ادارے ریاستی حکومت کو دباؤ میں رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ آزاد کشمیر کے دستور کے مطابق پاکستان میں مقیم جموں اور کشمیر سے آئے ہوئے مہاجرین کو اسمبلی میں نمائندگی دی گئی ہے۔ یہ مہاجرین (اور ان کی اولادیں) پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں اور 12ارکان کو منتخب کر کے ریاستی اسمبلی میں بھیجنے کا آئینی استحقاق انہیں حاصل ہے۔ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ نشستیں پاکستان کی مختلف جماعتوں اور اداروں کے زیر اثر ہیں‘ اس لیے انہیں ختم کر دینا چاہیے‘ جبکہ ان کے مخالف اس استدلال کو قبول کرنے کیلئے تیار نہیں۔ کشمیر کی آزادی صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں جو آزاد کشمیر کی حدود میں رہتے ہیں‘ مقبوضہ کشمیر میں محصور کشمیریوں اور وہاں سے نکالے جانے والے مہاجرین کو کسی طور ریاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک واقعاتی‘ نظریاتی‘ نفسیاتی اور جذباتی معاملہ ہے۔ مہاجرین کو ریاستی نظم و نسق سے الگ کر دینا تحریک آزادی کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ بعض حلقوں کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ آزاد کشمیر میں مقیم ارکانِ اسمبلی کو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر مہاجرین کی نشستوں کیلئے نمائندگان منتخب کرنے کا حق دے دیا جائے‘ اس طرح منتخب ہونے والے آزاد کشمیر کے اندر مقیم افراد سے زیادہ جڑے رہیں گے لیکن ایکشن کمیٹی اس سے بھی متفق نظر نہیں آئی۔
صدر آزاد کشمیر نے اس معاملے کی آئینی اور قانونی حیثیت واضح کرنے کیلئے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجا تھا‘ اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت اس کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس کی پابندی سب کو کرنا پڑے گی۔ اس سے قطع نظر مظاہروں اور دھرنوں کے ذریعے کتابِ آئین کو بدلا نہیں جا سکتا۔ مناسب تو یہ ہوتا کہ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران بھی انتخابی عمل میں شریک ہوتے‘ اگر انہیں اکثریت کی تائید حاصل ہو جاتی تو دستور میں ترمیم کر گزرتے لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا‘ اپنا نقطہ نظر منوانے پر تُل گئے۔ ماضی میں پُرتشدد مظاہروں کے دوران کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں‘ آئندہ کوئی اور المیہ بھی جنم لے سکتا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے ایک کے سوا تمام مطالبات مانے جا چکے ہیں‘ اس لیے یہ توقع بے جا نہیں تھی کہ وہ اپنی طاقت دھرنوں اور مظاہروں کے بجائے انتخابی عمل میں حصہ لے کر منوائے۔ آزاد کشمیر میں آج تک ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ کسی عوامی تنظیم کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگائی گئی ہو۔ اسباب جو بھی ہوں اور واقعات جو بھی ہوں اس اقدام کا منفی پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ ریاست آزاد جموں و کشمیر بجائے خود کسی کی منزل نہیں ہے‘ یہ تو ایک عبوری انتظام ہے پوری ریاست کو آزاد کرانا اور بھارت کے چنگل سے چھڑانا جس کا اولین مقصد ہے۔ بھارت کے مقبوضہ علاقے میں شہری آزادیاں سلب ہیں‘ اسے ایک بڑا جیل خانہ بنا دیا گیا ہے لیکن پاکستان کے زیر انتظام علاقہ آزاد اور خود مختار ہے اس کی یہ حیثیت برقرار رہنی چاہیے۔ یہاں بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی روایت کا خاتمہ ایک بڑا المیہ ہو گا۔ حکومتِ آزاد کشمیر اور ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران دونوں پر لازم ہے کہ ووٹ کی طاقت کو تسلیم کریں۔ جو انتخابی عمل شروع ہو رہا ہے‘ اس میں حصہ لیں اور تحریک آزادیٔ کشمیر کی تقویت کا باعث بنیں۔ ایکشن کمیٹی کے رہنما اگر اس پر آمادہ ہوں تو پھر ان کے خلاف کوئی اقدام قابلِ مذمت ٹھہرے گا۔ اگر وہ انتخابی عمل کا حصہ بننے پر تیار نہ ہوں تو پھر سیاسی جماعتوں پر اعتماد کریں۔ کسی کی رائے کچھ بھی ہو‘ مطالبہ کچھ بھی ہو‘ سیاست کا جواب سیاست سے دینا لازم ہے۔ آزاد کشمیر کو بہرحال آزاد کشمیر رہنا چاہیے۔
چٹائی حاضر ہے
اسد اعوان سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن سوشل میڈیا پر ان کے اشعار نظر سے گزرتے رہتے ہیں۔ ان سے ساہیوال کے حوالے سے بھی تعلق قائم ہو گیا ہے۔ یہ الگ بات کہ ان کا ساہیوال ضلع سرگودھا میں ہے جبکہ میرا ساہیوال (سابق منٹگمری) لاہور اور ملتان کے درمیان واقع ہے۔ منفرد لہجے کے مالک اسد اعوان کا شعری مجموعہ اردو بازار چوک لیہّ سے ''اردو سخن‘‘ نامی اشاعتی ادارے نے شائع کیا ہے۔ چند پُراثر اشعار سنیے اور سر دھنیے:
٭کوئی ارادہ نہیں ہے نئی محبت کا
پرانے روگ ہیں سینے میں پلنے والے بہت
٭کب کھلے میرے لیے بازو میرے یاروں کے
میری حق گوئی پہ ہر عہد میں زنداں کھلے
٭اداسیوں کے ٹھکانے ہیں آج گلیوں میں
دیارِ جاں میں ہے خوف و ہراس ویسے بھی
٭یہ ایک حجرۂ درویش ہے محل تو نہیں
جناب بیٹھ بھی جائیں، چٹائی حاضر ہے
٭جب کوئی نکلا نہیں میرے مقدر کا تو پھر
یہ ستاروں سے درخشاں آسماں ہو بھی تو کیا
(یہ کالم روزنامہ ''پاکستان‘‘ اور روزنامہ ''دنیا‘‘ میں بیک وقت شائع ہوتا ہے)

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