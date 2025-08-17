بارشوں ،سیلاب سے تعمیرات متاثر،سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی
کراچی(بزنس ڈیسک)ملک میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث تعمیراتی سرگرمیاں متاثر ہونے سے سیمنٹ کی طلب میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے جس کے نتیجے میں سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔
وفاقی ادارہ شماریات (ایف بی ایس) کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں 50 کلوگرام سیمنٹ کی بوری 36 روپے سستی ہوگئی ہے اور ملک میں سیمنٹ کی اوسط قیمت 1412 روپے ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ایک سال قبل یہ اوسط قیمت 1448 روپے تھی۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بعض شہروں میں سیمنٹ کی بوری اب بھی 1510 روپے تک فروخت ہورہی ہے ۔ اسلام آباد اور کراچی میں فی بوری ریٹ 1367 روپے ، راولپنڈی 1372، فیصل آباد 1370 اور پشاور میں سب سے کم 1350 روپے ریکارڈ کیا گیا۔اسی طرح گوجرانوالہ اور بہاولپور میں فی بوری 1440، سیالکوٹ 1430، لاہور 1443، سرگودھا 1400، ملتان 1409، لاڑکانہ 1407، حیدرآباد 1427، سکھر 1465، کوئٹہ 1510 اور خضدار میں 1483 روپے رہی۔ماہرین کا کہنا ہے کہ طلب میں کمی کے باعث آئندہ دنوں میں سیمنٹ کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔