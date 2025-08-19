صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک،امریکا دوطرفہ تجارت میں 16فیصداضافہ

  • کاروبار کی دنیا
پاک،امریکا دوطرفہ تجارت میں 16فیصداضافہ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور امریکا کے درمیان دو طرفہ تجارت میں 16 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ۔ذرائع کے مطابق مالی سال 2024-25 میں پاک امریکا تجارت 7 ارب 59 کروڑ 80 لاکھ ڈالر رہی۔۔۔

 اس دورانیے میں پاکستان کی امریکا کو برآمدات 5 ارب 83 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں جبکہ امریکا سے درآمدات ایک ارب 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہیں۔ذرائع کے مطابق برآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 10 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کی تفصیلات میں بتایا گیا کہ بیڈ شیٹس، ٹیبل کلاتھ اور کچن لینن کی برآمدات ایک ارب 3 کروڑ 80 لاکھ ڈالر رہیں۔ مردانہ سوٹ، جیکٹس کی برآمدات 93 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہو گئیں جب کہ دیگر تیار شدہ ملبوسات کی برآمدات 38 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک جا پہنچیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

محسن نقوی کا ہاکی پلیئرز کیلئے 10،10 لاکھ انعام کا اعلان

پروفیشنل باکسنگ کے ٹائٹل اسامہ ساجد،بشری اختر کے نام

ساؤتھ ایشیا ریجنل بیڈمنٹن سلور میڈل پاکستان کے نام

آسٹریلیا کا ایشیا کپ باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں طلائی تمغہ

امریکا، اشعب عرفان نے سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا

پی ایف ایف کے وفد کا اے ایف سی ہیڈ کوارٹر کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak