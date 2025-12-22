صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میسی بھارتی منتظمین کو 100کروڑ روپے میں پڑنے کاانکشاف

  • کھیلوں کی دنیا
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )ارجنٹینا کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر لیونل میسی کے تین روزہ ‘گوٹ ٹور آف انڈیا’ کے گرفتار مرکزی منتظم ستادرو دتہ نے انکشاف کیا ہے کہ میسی تقریب کے دوران لوگوں کے بار بار چھونے اور گلے لگانے پر ناخوش تھے۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کلکتہ میں منعقدہ تقریب کے دوران ہنگامہ آرائی اور سیکیورٹی کی سنگین خامیوں کی تحقیقات جاری ہیں۔خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کے مطابق مرکزی منتظم ستادرو دتہ کے مطابق میسی کے بھارت دورے پر مجموعی طور پر تقریباً 100 کروڑ روپے خرچ ہوئے ۔مالی معاملات سے متعلق ستادرو دتہ نے بتایا کہ لیونل میسی کو بھارت کے دورے کے لیے 89 کروڑ روپے ادا کیے گئے ، جبکہ 11 کروڑ روپے بطور ٹیکس بھارتی حکومت کو دیے گئے ، اس طرح اس دورے پر کُل لاگت 100 کروڑ روپے آئی۔ذرائع کے مطابق اس رقم کا 30 فیصد سپانسرشپ سے اور 30 فیصد ٹکٹوں کی فروخت سے حاصل کیا گیا۔

 

