ریمپ واک توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوئی:جنت مرزا
لاہور(شوبزڈیسک)برائیڈل کاؤچر ویک میں ریمپ واک پر ہونے والی شدید تنقید کے بعد سوشل میڈیا سٹار جنت مرزا نے اپنی وضاحتی ویڈیو میں تسلیم کیا کہ ریمپ واک ان کے لیے توقع سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوئی۔
حالانکہ ابتدا میں انہیں لگا تھا کہ وہ اسے آسانی سے مینیج کر لیں گی۔جنت مرزا کے مطابق شو کے دوران ان کا لباس غیر معمولی حد تک بھاری تھا، جسے سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ ایک اور ذاتی وجہ بھی تھی جس کے باعث وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، تاہم اس حوالے سے انہوں نے تفصیل بتانے سے گریز کیا۔ شو کے دوران کئی چیزیں ریہرسل کے مطابق نہیں ہوئیں، جس کا براہِ راست اثر ان کی واک پر پڑا۔ ریمپ پر لائٹنگ اور دیگر انتظامی معاملات بھی ویسے نہیں تھے جیسے انہیں بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو گئیں۔ تاہم ان تمام مشکلات کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر یہ تجربہ ان کے لیے نیا اور سیکھنے والا رہا۔