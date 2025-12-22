انگلینڈ کو مسلسل تیسری شکست ، آسٹریلیا ا یشزسریز کا فاتح
میزبان ٹیم نے انگلینڈ کو جیت کیلئے 435رنز کا ہدف دیا ،انگلش ٹیم 352رنز پر ڈھیر ہوگئی، الیکس کیری کو مین آف دی میچ قراردیاگیا
ایڈیلیڈ(سپورٹس ڈیسک )آسٹریلیا نے ایشز سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میں بھی انگلینڈ کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کرلی۔ایڈیلیڈ میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 82 رنز سے ہرایا۔ میزبان ٹیم نے انگلینڈ کو جیت کیلئے 435 رنز کا ہدف دیا تھا تاہم انگلش ٹیم 352 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔انگلینڈ کی دوسری اننگز میں زیک کرالی 85، جیمی سمتھ 60 اور وِل جیکس 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے میچل سٹارک، پیٹ کمنز اور نیتھن لیون نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے تین، تین وکٹیں حاصل کیں۔
میچ میں آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 371 اور دوسری اننگز میں 349 رنز بنائے جبکہ انگلینڈ پہلی اننگز میں 286رنز تک محدود رہی تھی۔ شانداربیٹنگ اورچھ کیچز پکڑنے پرالیکس کیری کو مین آف دی میچ قراردیاگیا،اس کامیابی کے ساتھ آسٹریلیا نے پانچ ٹیسٹ میچز پر مشتمل ایشز سیریز میں انگلینڈ کے خلاف تین صفر کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے ۔ سیریز کا چوتھا ٹیسٹ 26 دسمبر کو میلبورن میں کھیلا جائے گا۔