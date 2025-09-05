صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزنس فورم کا وزیراعظم کو خط، زرعی ایمرجنسی نافذ کرنیکا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
بزنس فورم کا وزیراعظم کو خط، زرعی ایمرجنسی نافذ کرنیکا مطالبہ

اسلام آباد (آن لائن)پاکستان بزنس فورم نے وزیراعظم شہباز شریف کو ایک خط لکھ کر حالیہ تباہ کن سیلابی صورتحال پر قومی سطح پر زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

 فورم نے موجودہ بحران کو صرف عارضی مسئلہ قرار دینے کے بجائے اسے زراعت کے فرسودہ نظام اور ناکام منصوبہ بندی کے خلاف انتباہ قرار دیا ہے ۔خط میں فورم کے صدر خواجہ محبوب الرحمن نے تجویز دی ہے کہ پندرہ ایکڑ تک کے کسانوں کو روزگار کی بحالی کے لیے بینکوں سے دو ملین روپے تک بلاسود قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی زرعی سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کر سکیں۔پاکستان بزنس فورم نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلع سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے تاکہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی روک تھام کی جا سکے ۔ ای سی سی کو چاہیے کہ گندم اور چاول کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے درآمدات کی اجازت دے ۔وزارتِ تجارت فوری طور پر افغانستان سے سبزیوں کی درآمد پر صفر فیصد کا ایس آر او جاری کرے تاکہ بازار میں قلت اور مہنگائی نہ پیدا ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

فِن لینڈ میں دنیا کی سب سے بڑی سینڈ بیٹری نصب

آج کے نوجوان پہلے سے زیادہ ناخوش ہیں:تحقیق

گواٹیمالا میں مایان تہذیب کا گمشدہ شہر دریافت

نازیوں کی لوٹی ہوئی تاریخی پینٹنگ ارجنٹائن سے برآمد

سموسے نہ لانے پر بیوی نے شوہر کی دُرگت بنا ڈالی

پالتو طوطے کا کم وقت میں رنگوں کی شناخت کا ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak