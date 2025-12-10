ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا1900روپے سستا
انٹربینک میں ڈالر280.40،اوپن مارکیٹ میں 281.45روپے ریکارڈ
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہوگیا جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر مستحکم رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی جب کہ چاندی کے نرخ مستحکم رہے ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.40 روپے پر بند ہوا۔ادھر اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر 281.45 روپے پر مستحکم رہا۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 19 ڈالر کی کمی سے 4,195 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1900 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 41 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی ایک ہزار 629 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 78 ہزار 825 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی قیمت فی تولہ 6,102 روپے پر برقرار رہی۔