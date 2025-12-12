ڈالرسستا،سونا500روپے مہنگا،چاندی تاریخ کی بلند سطح
چاندی کی فی تولہ قیمت 85روپے کے اضافے سے 6452روپے پرجاپہنچی
کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر گھٹ گئی ،ادھر سونے کی عالمی اور مقامی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ ہوا جبکہ چاندی کے نرخ تاریخ کی بلند سطح پر پہنچ گئے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.36روپے پرآگیا۔یادرہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 280.37روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 5ڈالر کے اضافے سے 4212ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پربھی فی تولہ سونا 500روپے کے اضافے سے 4لاکھ 43 ہزار 562 روپے پرجاپہنچا۔
دس گرام سونے کی قیمت 428روپے کے اضافے سے 3لاکھ 80ہزار 282 روپے کی سطح پر آگئی۔دریں اثنا فی تولہ چاندی کی قیمت 85روپے کے اضافے سے 6ہزار 452روپے کے ساتھ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پہنچ گئی جب کہ فی 10 گرام چاندی کی قیمت 73 روپے کے اضافے سے 5 ہزار 531 روپے کی بلند ترین سطح پر آگئی۔