صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج، مندی برقرار، انڈیکس 133 پوائنٹس گرگیا

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج، مندی برقرار، انڈیکس 133 پوائنٹس گرگیا

منافع خوری کا رجحان غالب ،100انڈیکس 170,313.85 پوائنٹس پر بند

کراچی(بزنس ڈیسک)اسٹاک ایکسچینج میں بدھ کو بھی ابتدائی تیزی کے اثرات زائل ہوگئے اور 100 انڈیکس منفی زون میں بند ہوا۔مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون میں ہوا۔ بعدازاں منافع خوری کا رجحان غالب آگیا جس کے نتیجے میں100 انڈیکس  ایک موقع پر دن کی کم ترین سطح 169,230.49 پوائنٹس پر آگیا۔کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 133 پوائنٹس کی کمی سے 170,313.85 پوائنٹس پر بند ہوا۔

بروکریج ہاؤس ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے اپنی پوسٹ مارکیٹ رپورٹ میں کہا کہ یوبی ایل، این بی پی،ایچ بی ایل،اے کے بی ایل اور پی آئی او سی کے شیئرز میں اضافے سے 100 انڈیکس 771 پوائنٹس بڑھ گیا ، دوسری جانب ، او جی ڈی سی اور اینگرو ہولڈنگ کے حصص میں کمی کی وجہ سے انڈیکس 290 پوائنٹس گرگیا۔آل شیئرز انڈیکس پر حجم کم ہو کر 1,068.51 ملین رہ گیا ۔مجموعی طو رپر 483 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا جس میں سے 178کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ،255میں کمی اور50میں استحکام رہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر نے سرجری، بوٹوکس کو اپنا نیا پسندیدہ مذاق قرار دیدیا

بریسٹ کینسر،انجلینا جولی کاخواتین کو آگاہی دینے کا عزم

علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

کمار سانو نے سابقہ اہلیہ پر ہتکِ عزت کا مقدمہ کر دیا

روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

سیف کا کرینہ کیساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak