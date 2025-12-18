صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان : آوارہ کتوں کے حملے میں خاتون جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
ملتان : آوارہ کتوں کے حملے میں خاتون جاں بحق

نسرین کو گھاس کاٹتے آوارہ کتوں نے بھنبھوڑ ڈالا، موقع پر چل بسی شجاع آباد میں خاتون پولیو ورکر نجمہ بھی کتوں کے حملے میں زخمی

ملتان (کرائم رپورٹر)آوارہ کتوں کے حملے میں خاتون جاں بحق جبکہ پولیو ورکر زخمی ہو گئی۔ تھانہ بستی ملوک کے علاقے میں 45 سالہ نسرین بی بی گھر سے گھاس کاٹنے گئی تو اچانک آوارہ کتوں نے حملہ کر کے جسم کے مختلف حصوں پرکاٹ ڈالا۔ خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔اسی دوران سٹی شجاع آباد کے علاقے سکندر آباد میں خاتون پولیو ورکر نجمہ بی بی ڈیوٹی پر موجود تھی کہ گلی سے گزرتے آوارہ کتے نے حملہ کرکے زخمی کر دیا۔ زخمی پولیو ورکر کو علاج معالجے کے لئے نشتر ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ دونوں واقعات کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر نے سرجری، بوٹوکس کو اپنا نیا پسندیدہ مذاق قرار دیدیا

بریسٹ کینسر،انجلینا جولی کاخواتین کو آگاہی دینے کا عزم

علیزے شاہ ندا یاسر اور صبا فیصل کی ٹرولنگ پر خوش، بیان وائرل

کمار سانو نے سابقہ اہلیہ پر ہتکِ عزت کا مقدمہ کر دیا

روب رائنر کے بیٹے پر والدین کے قتل کی فرد جرم عائد

سیف کا کرینہ کیساتھ تعلقات میں عدم تحفظ کا انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak