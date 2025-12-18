صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڈنی حملہ :زخمی حملہ آورنوید پرفرد جرم عائد، 59 الزامات

سڈنی حملہ :زخمی حملہ آورنوید پرفرد جرم عائد، 59 الزامات

حملہ آوروں کی ٹریننگ کے ثبوت نہیں ملے :فلپائن، تحقیقات جاری:آسٹریلیا

سڈنی،منیلا(نیوز ایجنسیاں،دنیا مانیٹرنگ) آسٹریلیا میں بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے دوران زخمی ہونے والے حملہ آور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ، ملزم پر 59 الزامات عائد کئے  گئے ہیں، جن میں 15 قتل کے الزامات بھی شامل ہیں۔ اگر الزامات ثابت ہو گئے تو ملزم کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے ۔24 سالہ ملزم نوید اکرم پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں زخمی اور والد ساجد اکرم ہلاک ہو گیا تھا۔اتوار کو بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ملزم ساجد اکرم سمیت 15 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے تھے ۔فلپائن کے مشیرِ قومی سلامتی ایڈورڈ ایم آنو نے کہا بونڈائی بیچ کے حملہ آوروں کی فلپائن میں کسی ٹریننگ کے ثبوت نہیں ملے ۔ محض ملک کا دورہ دہشت گردی کی تربیت کے الزامات کو ثابت نہیں کرتا۔آسٹریلوی پولیس کہنا ہے کہ اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا ملزم فلپائن میں شدت پسندوں سے تربیت لینے گئے یا ان کے دورے کا کوئی اور مقصد تھا ۔میڈیا رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں ہونے والے حملے سے متعلق بھارتی سفارتخانے کو پہلے روز سے دہشتگرد کی شناخت کا علم تھا لیکن جان بوجھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ۔ساجد کا پاسپورٹ بھارتی سفارتخانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا تھا۔سڈنی میں حنوکا میلے کے دوران 15 افراد کے قتل کے بعد یہودی آسٹریلیائی کمیونٹی میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا ۔کمیونٹی رہنماؤں نے حکومت کی جانب سے بروقت اقدامات نہ کرنے پر مایوسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا میں وہی نفرت اور خطرہ دوبارہ محسوس ہو رہا ہے جو ان کے آباؤ اجداد نے چھوڑا تھا۔

 

 

