پاک فوج کا مکا مودی کو کبھی نہیں بھولے گا:شہباز شریف
اللہ تعالیٰ نے قوم کو عظیم فتح نصیب کی دنیا میں پاکستان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا معیشت منجدھار سے نکل آئی، ترقی جادو ٹونے نہیں اتحاد سے ممکن ،ہری پور میں خطاب
اسلام آباد،ہری پور(نامہ نگار،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے معرکہ حق میں افواج پاکستان کا زور دار مکا مودی سرکار کو کبھی نہیں بھولے گا،شہدا کی عزت و تکریم ہمارا فرض ہے اگر کوئی ان کا مذاق اڑائے اور تضحیک کرے تو اسے دنیا میں عزت ملے گی نہ اللہ معاف کرے گا،نوجوان ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہیں، مصنوعی ذہانت کی تربیت کے لیے نوجوانوں کو چین اور یورپ بھجوایا جائے گا، معیشت منجدھار سے نکل آئی ہے ،ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے ، اب گروتھ کی طرف بڑھنا ہے ،پاکستان کی ترقی جادو ٹونے سے نہیں اتحاد سے ممکن ہے ۔ ترقی اور خوشحالی کا سفر تمام صوبوں پر منحصرہے ، چاروں صوبے مل کر ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم ملک بنے گا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کو یونیورسٹی آف ہری پور میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ سکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر امیر مقام ،سردار محمد یوسف، عطاء اللہ تارڑ ، چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد اور رکن قومی اسمبلی بابرنواز خان بھی موجود تھے ۔
وزیراعظم نے کہا لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت پردلی خوشی ہو رہی ہے ، خیبر پختونخوا کے عوام بہت دلیر اور غیور ہیں انہوں نے دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کے افسروں اور جوانوں کی عظیم قربانیوں کی بدولت پاکستان قائم اور دائم ہے ، تاریخ ان عظیم قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں پائے گی، قیامت تک ان عظیم قربانیوں کو سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا۔ وزیراعظم نے کہا ہونہار طلبا و طالبات قوم کے ہیروز ہیں جو قوم کے عظیم معمار بننے جا رہے ہیں اور یقیناً پاکستان کی تقدیر کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے ،پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ملک کی نوجوان نسل ہے ۔وزیراعظم نے کہا ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کسی ایک یا دو صوبوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم ملک بنے گا ،یہ کام محنت ، امانت ، دیانت، بھائی چارے اور اتحاد و اتفاق سے ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا معرکہ حق میں 6 اور 10 مئی کے دوران بھارت کو افواج پاکستان کا زور دارمکا پڑا،قوم کی دعاؤں سے مودی سرکار کو وہ سبق سکھایا گیا جو اسے کبھی نہیں بھولے گا، اللہ تعالیٰ نے قوم کو عظیم فتح نصیب کی جس سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا۔
زیراعظم نے کہا مصنوعی ذہانت کی تربیت کے لیے طلبا و طالبات کو چین اور یورپ بھجوایا جائے گا،معیشت منجدھار سے نکل آئی ہے ،ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے ، اب معیشت میکرو لیول پر مستحکم ہے ، گروتھ کی طرف بڑھنا ہے ،وفاقی حکومت ،صوبائی حکومتیں اور عوام مل کر اگر فیصلہ کر لیں تو ملک تیزی سے ترقی کرے گا اور پاکستان معاشی طور پر اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا جس پر ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں مگر یہ کام جادو ٹونے سے نہیں ہوگا۔وزیراعظم نے کہا آج ملک کو چیلنجوں کا سامنا ہے ،اگر سب اتحاد کا مظاہرہ کریں تو پاکستان معاشی اور سماجی لحاظ سے دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لے گا۔وزیراعظم نے ہری پور کے ضمنی الیکشن میں کامیابی پر رکن قومی اسمبلی بابر نواز خان ،کیپٹن (ر)محمد صفدر اور مسلم لیگ ن کی قیادت کو مبارکباد دی،انہوں نے ہری پور میں دانش سکول کے قیام،طالبات کے لیے الگ کیمپس قائم کرنے اور عوام کے دیرینہ مطالبے پر پل کی تعمیر کا بھی اعلان کیا۔وزیراعظم نے کہا وہ پلاٹ کریسی پر یقین نہیں رکھتے ،پلاٹوں کے حوالے سے جن کا حق ہوگا ان کو ملے گا، اس کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو شفافیت سے فیصلے کرے گی۔قبل ازیں وزیراعظم نے ہونہار طلبا و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے ۔خیبر پختونخوا پولیس کے دستے نے ہونہار طلبا و طالبات کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔