صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیلئے امریکا سب سے بڑا برآمدی ملک،چین کا دوسرا نمبر

  • کاروبار کی دنیا
پاکستان کیلئے امریکا سب سے بڑا برآمدی ملک،چین کا دوسرا نمبر

5ماہ میں امریکا کوبرآمدات سے ملک کو2.639ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل

اسلام آباد(اے پی پی)رواں مالی سال امریکا،چین اوربرطانیہ پاکستانی برآمدات کے حوالے سے سرفہرست ممالک رہے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 5ماہ میں امریکا پاکستانی برآمدات کے حوالے سے پہلے نمبرپررہا اوراس مدت میں امریکا کوبرآمدات سے ملک کو2.639ارب ڈالرزرمبادلہ حاصل ہواجو 4.97فیصدزیادہ ہے ۔ چین پاکستانی برآمدات کے حوالے سے دوسرابڑاملک رہا، چین کوپاکستانی برآمدات کاحجم 982.98ملین ڈالر ریکارڈکیاگیا۔

جوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 1.055ارب ڈالرکے مقابلے میں 6.84فیصدکم ہے ۔ برطانیہ کوبرآمدات سے ملک کو904.90ملین ڈالرزرمبادلہ حاصل ہواجوگزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں 934.55ملین ڈالرتھا ۔اعدادوشمارکے مطابق یواے ای کو پاکستان کی برآمدات کاحجم 833.36ملین ڈالراورجرمنی کو716.065ملین ڈالرریکارڈکیاگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

تھوڑا سا رونا بچے کو صبر، خود پر قابو کرنا سکھاتا ہے

طلاق جیسے فیصلوں پر لوگ اے آئی کا مشورہ ماننے لگے

ہم بلیک ہول میں جی رہے ہیں، ایسی سوچ کیوں ہے

ایسا واحد مشغلہ جو آپ کو ذہین ترین بنا سکتا ہے

ٹرین کا دو سیکنڈز میں 700کلومیٹر رفتار پکڑنے کا ریکارڈ

محبت کی خاطر بسنتی ہائی وولٹیج ٹاور پر چڑھ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak