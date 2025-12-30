صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ :4پولیس مقابلے 1 ڈاکو ہلاک ،6زخمی ہوکرگرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
گوجرانوالہ :4پولیس مقابلے 1 ڈاکو ہلاک ،6زخمی ہوکرگرفتار

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں رات گئے 4 الگ الگ مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران ڈکیتی، رہزنی، قتل، منشیات فروشی اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ایک ڈاکو ہلاک ہوگیا جبکہ 6 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیاگیا۔

تھانہ سٹی کامونکی کے علاقہ میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو نعیم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا،جو ڈکیتی، رہزنی اور موٹر سائیکل چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھا۔تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ کی پولیس کی کارروائی کے دوران پولیس ناکہ سے فرار ہوتے ہوئے دو ملزم بجلی کے پول سے ٹکرا کر زخمی حالت میں گرفتار ہو گئے ۔ قتل، رہزنی اور منشیات کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم جاوید عرف کالیا کے قبضے سے 2400 گرام ہیروئن برآمد ہوئی، جبکہ شراب فروشی، رہزنی اور موٹر سائیکل چوری میں ملوث ملزم ذیشان کے قبضے سے 1460 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔تھانہ تتلے عالی کے علاقہ میں پولیس مقابلے کے دوران منشیات اور موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں ملوث دو ملزم پولیس پارٹی پر فائرنگ کے بعد فرار ہوتے ہوئے درخت سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:انڈیکس 1لاکھ74 ہزار کی تاریخی سطح سے واپس

ڈالر ایک پیسہ،ایک تولہ سونا5ہزار500روپے سستا

ظفر مسعود چیئرمین پی بی اے ،ناصر سلیم وائس چیئرمین منتخب

بجلی پیدا کرنے والی مشینری کی درآمدات میں 34.20فیصد کمی

پاکستان کیلئے امریکا سب سے بڑا برآمدی ملک،چین کا دوسرا نمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 67ارب کے 104566سودے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak