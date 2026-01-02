صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گزشتہ سال میکرواکنامک استحکام میں نمایاں پیشرفت ہوئی،میاں زاہد

کراچی (این این آئی)آل کراچی انڈسٹریل الائنس کے صدرمیاں زاہد حسین نے سال 2025 کے اختتام پرملکی معیشت کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

رواں سال پاکستان نے میکرواکنامک استحکام میں نمایاں پیش رفت کی، اسٹاک مارکیٹ انڈیکس اس سال ایک لاکھ 15 ہزار سے ایک لاکھ 74 ہزار تک پہنچ گیا ،تاہم بلند پیداواری لاگت، ایکسپورٹس میں جمود اورسیکیورٹی خدشات بدستوربڑے چیلنج بنے رہے ہیں۔میاں زاہد حسین نے کہا ایف بی آر نے غیر معمولی دباؤکے باوجود مالی سال 26۔2025 کر سکا۔

 

