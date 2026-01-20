صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دسمبر:کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24.40 کروڑ ڈالر ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
دسمبر:کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24.40 کروڑ ڈالر ریکارڈ

کراچی(بزنس رپورٹر)ملکی کرنٹ اکاؤنٹ نومبر2025میں سرپلس رہنے کے بعد دسمبر 2025 میں دوبارہ خسارے میں چلا گیا۔

مرکزی بینک کے مطابق دسمبر 2025کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 24کروڑ 40 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔نومبر 2025 میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ 9 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سرپلس میں رہا تھا جبکہ ایک سال قبل دسمبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 45 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس ریکارڈ کیا گیا تھاجس سے واضح ہوتا ہے کہ بیرونی کھاتوں پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے ۔ رواں مالی سال کے ابتدائی6ماہ کے دوران مجموعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1ارب17 کروڑ40 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا ،ا س کے مقابلے میں گزشتہ مالی سال  کرنٹ اکاؤنٹ 95 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس میں تھا ۔ ماہرین کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے کی بڑی وجوہات میں درآمدات میں بے پناہ اضافہ، توانائی بل میں اضافہ، منافع اور قرضوں کی ادائیگیوں میں اضافہ شامل ہیں جبکہ برآمدات کا کم ہونا اور ترسیلات زر کی رفتار میں کمی بھی ایک وجہ ہے ،اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو اس سے زرمبادلہ ذخائر اور روپے کی قدر پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دورہ پاکستان : 5 سینئر کھلاڑیوں کے بغیر آسٹر یلوی سکواڈ کا علان

انگلش ٹیم کی سری لنکا آمد، روایتی انداز میں پرتپاک استقبال

انڈر 19ورلڈ کپ:پاکستان نے سکاٹ لینڈ کو شکست دیدی

فسٹال چیمپئن شپ :پاکستانی کپتان کا بھارتی قائد کو اجرک کاتحفہ

ٹی 20ورلڈکپ:محسن نقوی نے قومی ٹیم کی تمام تیاریاں رکوا دیں

کھیلتا پنجاب پنک گیمز :راولپنڈی ڈویژن کی خواتین ٹیموں کے ٹرائلز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak