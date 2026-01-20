صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر 19ورلڈ کپ:پاکستان نے سکاٹ لینڈ کو شکست دیدی

  • کھیلوں کی دنیا
انڈر 19ورلڈ کپ:پاکستان نے سکاٹ لینڈ کو شکست دیدی

ونڈ ہیوک میں جنوبی افریقہ نے تنزانیہ کو 329 رنز کے بڑے مارجن سے ہرادیا

ہرارے (سپورٹس ڈیسک )پاکستان نے آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے 12 میچ میں سکاٹ لینڈ کو 6 وکٹ سے شکست دی اور میگا ایونٹ میں جیت کا کھاتہ کھول لیا۔ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں پہلے سکاٹ لینڈ نے بیٹنگ کی جو 49ویں اوور میں 187رنز بناکر آؤٹ ہوگئی، پاکستانی فاسٹ بولر علی رضا نے 37 رنز کے عوض 4 جبکہ مومن قمر نے 46 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔گرین شرٹس نے 188رنز کا ہدف 44ویں اوور میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا، عثمان خان نے 75 اور احمد حسین نے 47رنز کی اننگز کھیل کر ٹیم کو فتح دلائی۔دوسری طرف ونڈ ہیوک میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے تنزانیہ کو 329 رنز کے بڑے مارجن سے ہرادیا۔

میچ میں جنوبی افریقہ نے 5 وکٹ پر 397 رنز سکور کیے ، جو کہ 50 اوورز میں انڈر-19 ورلڈ کپ کے اس ایڈیشن کا سب سے بڑا سکور اور جنوبی افریقہ کی ٹیم کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے ۔اس ریکارڈ نے نمیبیا کے خلاف 2012 میں بنائے گئے بہترین سکور ریکارڈ 359/6 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جنوبی افریقہ کی اننگز میں ٹیم کے کپتان محمد بلبولیا نے 108 رنز اور جیسن رولز نے ناقابلِ شکست 125 رنز کی اننگز کھیلی ، جواب میں تنزانیہ کی ٹیم صرف 68 رنز پر ڈھیر ہوگئی، مجولا اور جیسن راؤلز نے دو، دو کھلاڑی آؤٹ کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ندا یاسر ایک بار پھر ٹرولرز کے نشانے پرآگئیں

بیٹی سے ڈرتی ہوں، وہ مجھے واپس تھپڑ مار دیگی :رانی مکھرجی

ماہرہ برقع پہنے گی تو ڈانس کیسے کریگی ؟ جواد احمد تنقید کی زد میں

ہنی سنگھ کی کنسرٹ کے دوران نازیبا جملے بولنے پر معافی

ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ کی بیٹی نے کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا

نورا فتحی کا مراکش کے فٹبال سٹیڈیم میں اپنے گانے پر ڈانس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak