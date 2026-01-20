صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی،57فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج ،تیزی،57فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

کراچی(بزنس رپورٹر)حکومتی اصلاحات ، آئی ایم ایف سے مثبت مذاکرات ، امن و امان کی بہتر صورتحال اور عالمی تناؤ میں کمی اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز ریکارڈ نوعیت کی تیزی رہی۔

اس دوران ٹریڈنگ بینچ مارک کے ایس ای انڈیکس تیزی سے 1لاکھ 86ہزار کی حد پار کرتا ہوا 1 لاکھ 87 ہزار 761 پوائنٹس کی یومیہ بلند سطح تک ٹریڈ ہوا۔ اس دوران سرمایہ کاروں کو 220ارب روپے کا منافع ہوا جس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 21 ہزار 194 ارب روپے ہوگیا،تیزی کے سبب 57.20 فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں۔دن بھرمارکیٹ مسلسل گرین زون میں ٹریڈ کرتی رہی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال رہا جس کے باعث آئل اینڈ گیس ،

آٹو، سیمنٹ اور فارما کمپنیوں کے شیئرز میں نمایاں کام ہوا۔کاروبار کے اختتام پرکے ایس ای100انڈیکس 2662 پوائنٹس کے اضافے سے پہلی بار 187761 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر بند ہوا، اسی طرح کے ایس ای 30انڈیکس 784پوائنٹس کے اضافے سے 57522پوائنٹس اورآل شیئرز انڈیکس 1167 پوائنٹس کے اضافے سے 112676پوائنٹس پر بند ہوا۔ کاروباری حجم 25فیصد زائد رہا ۔گزشتہ روز 1ارب 19کروڑ 86لاکھ 56ہزار 139 حصص کے سودے ہوئے ۔مجموعی طور پر 486 کمپنیوں کے حصص کاکاروبار ہوا جس میں سے 278 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ،167میں کمی اور 41 کمپنیوں کی قیمتوں میں استحکام رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

دورہ پاکستان : 5 سینئر کھلاڑیوں کے بغیر آسٹر یلوی سکواڈ کا علان

انگلش ٹیم کی سری لنکا آمد، روایتی انداز میں پرتپاک استقبال

انڈر 19ورلڈ کپ:پاکستان نے سکاٹ لینڈ کو شکست دیدی

فسٹال چیمپئن شپ :پاکستانی کپتان کا بھارتی قائد کو اجرک کاتحفہ

ٹی 20ورلڈکپ:محسن نقوی نے قومی ٹیم کی تمام تیاریاں رکوا دیں

کھیلتا پنجاب پنک گیمز :راولپنڈی ڈویژن کی خواتین ٹیموں کے ٹرائلز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak