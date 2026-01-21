صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

  • کاروبار کی دنیا
خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت

بارگزئی فیلڈ کے ایکس ون کنویں سے یومیہ3100بیرل تیل حاصل ہو رہا

کراچی(بزنس رپورٹر)آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے خیبر پختونخوا میں تیل و گیس کے نئے ذخائر دریافت ہونے کا باضابطہ اعلان کر دیا ۔ کمپنی کے مطابق کوہاٹ کے علاقے میں واقع بارگزئی فیلڈ کے ایکس ون کنویں سے یومیہ 3 ہزار 100 بیرل تیل حاصل ہو رہا ہے، جبکہ ناشپا بلاک سے یومیہ 8 اعشاریہ 15 ملین مکعب فٹ گیس کے نئے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں۔

او جی ڈی سی ایل کے جاری کردہ خط کے مطابق دریافت ہونے والے ذخائر کا ویل ہیڈ فلوئنگ پریشر 3 ہزار 10 پاؤنڈ فی مربع انچ ریکارڈ کیا گیا ہے ، جو کنوئیں کی پیداواری صلاحیت کے حوالے سے ایک مثبت اشارہ سمجھا جا رہا ہے ۔کمپنی کا کہنا ہے کہ بارگزئی ایکس ون کنوئیں کی کھدائی 30 دسمبر 2024 کو مکمل کی گئی تھی، جس کی مجموعی گہرائی 5 ہزار 170 میٹر تک رکھی ۔ناشپا فیلڈ میں کھدائی کا عمل جدید اور کامیاب ڈرِل سسٹم کے ذریعے مکمل کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان سے دہشتگردوں کو لاکربسا نافاش غلطی:خیبرپختونخوا کو دہشتگردی سے نمٹنے کیلئے 800ارب دیئے،صوبے میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہوچکا:شہباز شریف

سانحہ گل پلازہ:حکومتی اتحادیوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں جھڑپ،لواحقین اپنے پیاروں کیلئے تڑپتے رہے

آئند بجٹ میں تنخواہ داروں صنعتوں کو ریلیف دینے کی تیاریاں آئی ایم ایف کو منایا جائیگا

مضبوط پولیس سلامتی کیلئے نا گزیر،افواج ساتھ ہونگی:فیلڈ مارشل

سپریم کورٹ نے قتل کے ملزم کو15سال بعد بری کرکے رہائی کا حکم دیدیا

عوام کی ضرورت کا مکمل احساس ،سہولیات پر اربوں روپے لگا رہے:مریم نواز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak