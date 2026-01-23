ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 800 روپے سستا
تولہ سونا 5لاکھ 5ہزار 562،دس گرام 4لاکھ 33ہزار 437کاہوگیا
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعرات کو ڈالر کی قدرگھٹ گئی ،ادھرعالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3پیسے کی کمی سے 279.87 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ بدھ کو مقامی کرنسی 279.90 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 8 ڈالر کی کمی سے 4832 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 800 روپے کی کمی سے 5 لاکھ 5 ہزار 562 روپے کا ہوگیا۔
اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 686 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 33 ہزار 437 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ بدھ کو سونے کی فی تولہ قیمت 12 ہزار 700 روپے کے ہوشربا اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 5 لاکھ روپے کی بلند سطح عبور کرتے ہوئے 5 لاکھ 6 ہزار 362 روپے پرجاپہنچی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 30 روپے کی کمی سے 9 ہزار 903 روپے ہوگئی۔