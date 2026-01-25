صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ میں فلوریکلچر فارم بنانے کا منصوبہ ہے ، ویلتھ پاکستان

  • کاروبار کی دنیا
سندھ میں فلوریکلچر فارم بنانے کا منصوبہ ہے ، ویلتھ پاکستان

کراچی (آئی این پی)ویلتھ پاکستان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت صوبے میں مخصوص فلوریکلچر فارم قائم کرنے پر کام کر رہی ہے ۔۔

تاکہ زراعت میں تنوع پیدا کیا جا سکے اور کسانوں کے لیے نئے آمدنی کے مواقع کھل سکیں۔یہ اقدام محکمہ زراعت کی ایگریکلچر ایکسٹینشن کی قیادت میں دیگر شراکت داروں کے ساتھ تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد فلوریکلچر کی بڑی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ فلوریکلچر یعنی پھولوں اور آرائشی پودوں کی کاشت، دیہی آمدنی بڑھانے، برآمدات کے مواقع اور کاروبار کے امکانات فراہم کرتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا کو روس اور چین سے نہیں اندر سے خطرہ : امریکی محکمہ دفاع کی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹیجی 2026 جاری

کابینہ نے مجھے امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا، غزہ میں امن ہوگا : شہباز شریف

نئے صوبے بنانے میں حرج نہیں، اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ کرنا عوام سے دھوکا : وزیر دفاع

بجلی کے تار انڈر گرائونڈ کرنے کا فیصلہ ، عوام کا تحفظ ذمہ داری : مریم نواز

بے پناہ وسائل، لامحدود اختیارات کے باوجود دہشتگردی کیوں بڑھ رہی؟ فضل الرحمٰن

اسحاق ڈار کا دورہ امارات، 3 ارب ڈالر قرض کو سرمایہ کاری میں بدلنے کی راہ ہموار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak