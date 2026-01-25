صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھینس کی ٹانگیں کاٹنے والا زمیندار گرفتار

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) احمد پور شرقیہ میں بھینس کی ٹانگیں کاٹنے والے زمیندار کو گرفتار کر لیا گیا۔۔

پولیس کے مطابق واقعہ موضع اسماعیل پور میں پیش آیا جہاں چارے کی فصل میں بھینس داخل ہونے پر زمیندار منظور مشتعل ہو گیا اور اُس نے بھینس کی2 ٹانگیں کاٹ دیں۔ پولیس نے بھینس کی ٹانگیں کاٹنے والے زمیندار کے خلاف مالک بشیر کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار لیا۔ملزم کو کل عدالت پیش کرکے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا تاکہ مزید تفتیش کی جا سکے ۔ انویسٹی گیش پولیس اصل حقائق تک پہنچے گی۔

 

