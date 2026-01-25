صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر وفد کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے ملاقات ، سرمایہ کاری پراتفاق

  • کاروبار کی دنیا
تاجر وفد کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے ملاقات ، سرمایہ کاری پراتفاق

قدرتی خوبصورتی، سازگار آب وہوا سیاحت کیلئے کشمیر امید افزا مقام، فیصل ممتاز راٹھو

اسلام آباد (اے پی پی)آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد کشمیر میں سیاحت کی بے پناہ اور مخفی صلاحیت کو اجاگر کرتے ہوئے تاجر برادری کو خطے میں معاشی ترقی، سرمایہ کاری اور روزگار کے کلیدی محرک کے طور پر اس شعبے کی ترقی میں فعال کردار ادا کرنے کی دعوت دی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (آئی سی سی آئی) کے صدر سردار طاہر محمود کی قیادت میں آنے والے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا،جس نے ہفتہ کے روز ان سے آزاد جموں و کشمیر کے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دینے کے لیے ملاقات کی۔ آئی سی سی آئی کے وفد میں سینئر نائب صدر طاہر ایوب، نائب صدر عرفان چوہدری، سابق صدر محمد اعجاز عباسی، سابق ایس وی پی نوید ملک اور سینئر ممبران اسرار الحق، سردار امجد اور اظہر عباسی شامل تھے ۔وفد کا خیرمقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد کشمیر کی قدرتی خوبصورتی، مناظر اور سازگار آب و ہوااسے خطے میں سیاحت کیلئے سب سے امید افزا مقامات میں سے ایک قرار دیتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سب سے سینئر چینی جنرل کیخلاف تحقیقات

افغانستان:برفباری ، بارش 3روز میں 61 افراد ہلاک

بدھا اور وشنو کے مجسموں پر تنازع

امریکا ایران کشیدگی:مشرق وسطیٰ کیلئے کئی پروازیں معطل

یورپ اور بھارت آزادتجارتی معاہدے پر پہنچنے کے قریب

انڈونیشیا :بارش، لینڈ سلائیڈ نگ 8 ہلاک ، 82لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak