جرمنی کے لیے پاکستانی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ
دونوں ممالک ملکر کام کریں گے تو ہمارا مستقبل پائیدارہوگا، جرمن عہدیدار
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)جرمنی کیلئے پاکستانی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوگیا جبکہ 300 جرمن درآمد کنندگان تک براہ راست رسائی کیلئے جرمن حکومت کی گرین پاکستان پراجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 15 ٹاول ایکسپورٹرز نے جرمن ڈیو ڈیلی جینس لاء کے مطابق اپنی سسٹین ایبلٹی رپورٹس مکمل کرلی ہیں۔ٹاول مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن میں منعقدہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جرمن قونصل کمرشل اینڈ اکنامک افیئرز اینا کلاس نے کہا کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی جرمنی میں کافی مانگ ہے، پاکستان اور جرمنی مل کر کام کریں گے تو ہمارا مستقبل پائیدار اور تابناک ہوگا۔
گرین پاکستان پراجیکٹ کے سربراہ ڈاکٹر مائکل اریڈز نے کہا کہ نجی اداروں کی جانب سے بھاری مالیت کی فیسوں کی ادائیگیوں کے عوض پاکستانی برآمدکنندگان کو 12 مختلف سرٹیفکیشن کے تناظر میں یورپین یونین کے ساتھ جرمنی کی حکومت نے بھی جرمن ڈیو ڈیلیجنس ایکٹ کے تحت گرین پاکستان پراجیکٹ پر سال 2025 سے کام شروع کیا ہوا ہے جو رواں سال کے اختتام تک جاری رہے گا۔