موہن جو دڑو میں کھدائی کے دوران اہم ترین دریافت
لاہور(نیٹ نیوز)سندھ کے قدیم مقام موہن جو داڑو پر کھدائی کے دوران اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ۔محکمہ نوادرات و آرکیالوجی سندھ کے مطابق ماہرین نے موہن جو داڑو میں کھدائی کے دوران شہر کی حفاظت کیلئے بنائی گئی دیوار دریافت کرلی ہے ۔
مرکزی شہر کے گرد کچی اینٹوں سے بنی فصیل دریافت کی گئی ہے ، موہن جو داڑو پر پاک امریکا مشترکہ آثار قدیمہ مشن کے تحت کھدائی کا کام جاری ہے ۔امریکی پروفیسر جوناتھن مرک کینویئر اور علی لاشاری کی نگرانی میں ٹیم کھدائی کا کام کررہی ہے ۔ 1950 اور 51 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر مارٹر وہیلر نے اپنی تحقیق میں اسے کچی اینٹوں کی بنیاد قرار دیا تھا۔نئی کھدائی اور زمینی تہوں کے شواہد سے ماہرین نے اسے شہر کی فصیل قرار دیا ہے ، ماہرین کے مطابق یہ فصیل غالباً تجارت کو منظم کرنے ، آمد و رفت کو کنٹرول کرنے اور شہر کے انتظامی اور منصوبہ بندی کے نظام کیلئے بنائی گئی تھی۔