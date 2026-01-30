صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موہن جو دڑو میں کھدائی کے دوران اہم ترین دریافت

  • عجائب دنیا
موہن جو دڑو میں کھدائی کے دوران اہم ترین دریافت

لاہور(نیٹ نیوز)سندھ کے قدیم مقام موہن جو داڑو پر کھدائی کے دوران اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ۔محکمہ نوادرات و آرکیالوجی سندھ کے مطابق ماہرین نے موہن جو داڑو میں کھدائی کے دوران شہر کی حفاظت کیلئے بنائی گئی دیوار دریافت کرلی ہے ۔

مرکزی شہر کے گرد کچی اینٹوں سے بنی فصیل دریافت کی گئی ہے ، موہن جو داڑو پر پاک امریکا مشترکہ آثار قدیمہ مشن کے تحت کھدائی کا کام جاری ہے ۔امریکی پروفیسر جوناتھن مرک کینویئر اور علی لاشاری کی نگرانی میں ٹیم کھدائی کا کام کررہی ہے ۔ 1950 اور 51 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر مارٹر وہیلر نے اپنی تحقیق میں اسے کچی اینٹوں کی بنیاد قرار دیا تھا۔نئی کھدائی اور زمینی تہوں کے شواہد سے ماہرین نے اسے شہر کی فصیل قرار دیا ہے ، ماہرین کے مطابق یہ فصیل غالباً تجارت کو منظم کرنے ، آمد و رفت کو کنٹرول کرنے اور شہر کے انتظامی اور منصوبہ بندی کے نظام کیلئے بنائی گئی تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا فیصل کے سسرال سے متعلق بیان پر علی گل پیر کی مزاحیہ ویڈیو

آج کے فنکاروں میں پیسے کی لالچ ہے :جواداحمد

ہیرا پھیری 3میں اکشے کمار رکاوٹ ہیں:پاریش

بیویوں کو شوہروں پر چِلّانا چاہیے ، رانی کے بیان پر تنقید

بیٹے کی کینسر کی تشخیص نے میری دنیا پلٹ دی تھی:عمران ہاشمی

جاوید اختر فن کیلئے ایک داغ بن چکا :احمد علی بٹ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak