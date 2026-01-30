صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14 سال بعد فضائی رابطہ بحال، بنگلہ دیش سے پرواز کراچی پہنچ گئی

  • پاکستان
14 سال بعد فضائی رابطہ بحال، بنگلہ دیش سے پرواز کراچی پہنچ گئی

بیمان ایئر لائنزکا جناح ایئرپورٹ پہنچنے پر تاریخی استقبال ،واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا ایئرپورٹ پر جذباتی مناظر ،گورنر کامران ٹیسوری،بنگلادیشی ہائی کمشنر و دیگر شریک

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان 14 برس بعد براہ راست فضائی رابطے بحال، بنگلادیش کی بیمان ایئرلائنز کی پہلی پرواز 149 مسافروں کو ڈھاکا سے لیکر کراچی ایئر پورٹ پہنچ گئی، رن وے پر طیارے کا روایتی اور تاریخی استقبال اور واٹر سلیوٹ پیش کیا گیا، ایئرپورٹ پر کیک کاٹنے کی تقریب بھی منعقد ہوئی ، جس میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری،بنگلادیشی ہائی کمشنر اور ایئرپورٹ حکام نے شرکت کی۔ گورنر سندھ نے اس لمحے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سفارتی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور انشاء اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور بنگلادیش برادر ملک ہیں مگر درمیان میں بھارت اور بالخصوص مودی نے اپنے مذموم عزائم استعمال کیے ، جن میں اب وہ ناکام ہوگیا ہے ۔ اس موقع پر جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے ۔ پاکستان میں موجود بنگالی کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ کم خرچ میں اپنے پیاروں سے ملنے بنگلادیش جاسکیں گے ۔خیال رہے کہ ڈھاکا اور کراچی کے درمیان پرواز کا دورانیہ 3 گھنٹے ہے ، براہ راست پروازیں بند ہونے کے باعث بنگلادیش جانے والے مسافروں کو براستہ دبئی مہنگا اور طویل سفر کرنا پڑتا تھا۔ بیمان (بنگلا دیش ایئر لائن)کی یہ پرواز 2 گھنٹے بعد کراچی سے مسافروں کو لے کر ڈھاکا روانہ ہوگی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستانی اخبار فروش نے فرانس کا اعلیٰ سول اعزاز حاصل کرلیا

روس نے 1000فوجیوں کی لاشیں یوکرین کو واپس کر دیں

پرتگال :طوفان کرسٹن ،5افراد ہلاک ساڑھے 4لاکھ صارفین بجلی سے محروم

نیویارک :یہودی مرکز پر گاڑی سے حملہ ،ایک شخص گرفتار

افغانستان:گھر کی چھت گر گئی خاندان کے 7 افراد جاں بحق

امریکا :دوہرے قتل کے مجرم کو مہلک انجکشن کے ذریعے سزائے موت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak