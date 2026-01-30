ہر خطرے سے نمٹنے کیلئے تیار، جدیدٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کررہے : فیلڈ مارشل عاصم منیر
افواج مختلف شعبوں میں بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہیں، ہر سطح پر ذہنی تبدیلی ناگزیر:چیف آف ڈیفنس فورسز بہاولپور گیریژن کا دورہ،فوجی مشقوں کا معائنہ،روہی ای سکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک سکول عباسیہ کیمپس کا افتتاح
راولپنڈی ،بہاولپور(خصوصی نیوز رپورٹر،خبرنگار ،سٹی رپورٹر)چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بہاولپور گیریژن کا دورہ کیا جہاں انہیں کور کی آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں ملٹی ڈومین وارفیئر کی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامیوالی میں منعقدہ ہائی انٹینسٹی فیلڈ ایکسرسائز سٹیڈ فاسٹ ریزولو کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں جدید ٹیکنالوجیز جیسے بغیر پائلٹ فضائی نظام (ڈرونز)، جدید نگرانی کے آلات، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم کا عملی انضمام دکھایا گیا، جو پاکستان مسلح افواج کے ٹیکنالوجی پر مبنی ملٹی ڈومین آپریشنز پر فوکس کی عکاسی کرتا ہے ۔جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے ان کے بلند حوصلے ، پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔
انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کیلئے ہر وقت مکمل طور پر تیار ہیں ،انہوں نے مستقبل کے میدانِ جنگ اور سکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کیلئے اعلیٰ سطح کی تیاری برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج مختلف شعبوں میں ایک بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہیں۔ جنگ کی نوعیت میں نمایاں تبدیلی آ چکی ہے اور جدید ٹیکنالوجی اس ارتقا کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا رہی ہے ، جس کے لیے ہر سطح پر ذہنی تبدیلی ناگزیر ہے ۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی پر مبنی تدابیر جسمانی تدابیر کی جگہ لیں گی اور دفاعی و جارحانہ آپریشنز کے طریقۂ کار کو بنیادی طور پر بدل دیں گی۔
اسی لیے پاکستان کی مسلح افواج تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے اس میں مہارت حاصل کر رہی ہیں، جہاں جدت، مقامی سطح پر تیاری (انڈیجینائزیشن)اور حالات کے مطابق ڈھلنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے ۔اس سے قبل فیلڈ مارشل نے روہی ای سکلز لرننگ ہب (ایس ٹی پی) کا افتتاح کیا، جس کا مقصد بالخصوص جنوبی پنجاب اور ملک بھر کے طلبہ کے لیے ڈیجیٹل مہارتوں اور سیکھنے کے مواقع کو فروغ دینا ہے ۔ انہوں نے آرمی پبلک سکول عباسیہ کیمپس کا بھی افتتاح کیا، جو معیاری تعلیم اور کردار سازی کے لیے پاک فوج کے عزم کی عکاسی ہے ۔بعد ازاں انہوں نے ای ایم ای ریجنل ورکشاپ کا دورہ کیا، جہاں انہیں جدید پلیٹ فارمز کی مؤثر دیکھ بھال کے لیے مینٹی ننس نظام، جدید ٹیکنالوجی، مقامی تیاری اور دیگر کامبیٹ سپورٹ اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔