ایک ہی سال اور تاریخ میں پیدا ہونیوالا 102سالہ جوڑا
بیجنگ(نیٹ نیوز100 سال سے زائد عمر کا چینی جوڑا انٹرنیٹ پر وائرل ہوا ہے کیونکہ ان دونوں کی تاریخ پیدائش اور سال ایک ہے ۔اس جوڑے نے اپنی لمبی زندگی کا سادہ راز بھی بتایا ہے
۔چینی صوبے Zhejiang کے علاقے Xiaoshan سے تعلق رکھنے والے یوان گوان جن اور ان کی اہلیہ یان ہیزن کی عمر 102 سال ہے ۔ان کی تصاویر وائرل ہوئی تھیں جو کسی گھریلو تقریب کے موقع پر تھیں اور ان کے پیچھے بچے اور بچوں کے بچے موجود تھے ۔ان دونوں کی پیدائش 26 مارچ 1924 کو ہوئی تھی۔1950 میں یوان یان سے ملے تھے ، شادی کے بعد اس جوڑے کا ہاں 5 بچوں کی پیدائش ہوئی ۔ یوان کو میٹھا کھانا پسند ہے اور کھانے میں سبزیوں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ یان کو میٹھا ناپسند ہے اور گوشت کھانا پسند ہے ۔ بیٹے کے مطابق وہ دیگر افراد کے معاملات میں دخل نہیں دیتے بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔