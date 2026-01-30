صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حارث رؤف کے ٹیم میں نہ ہونے پر کلارک،فنچ حیران

  • کھیلوں کی دنیا
پیسر ٹیم میں ایکس فیکٹر لے کر آتے ہیں ،بس کبھی کبھار مہنگے ثابت ہوتے ہیں

دبئی (سپورٹس ڈیسک)ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی سکواڈ میں فاسٹ بولر حارث رؤف کے منتخب نہ ہونے پر آسٹریلیا کے سابق کپتان مائیکل کلارک اور آرون فنچ نے حیرانی کا اظہار کیا ہے ۔ایک پروگرام میں مائیکل کلارک اور فنچ سے بی بی ایل میں شاندار پرفارمنس کے باوجود حارث رؤف کو ٹیم میں شامل نہ کرنے پر سوال کیا گیا جس پر فنچ نے کہا کہ حارث رؤف کے سکواڈ میں شامل نہ ہونے پر کافی حیرت ہوئی۔انہوں نے کہا کہ حارث رؤف ٹیم میں ایکس فیکٹر لے کر آتے ہیں ،بس کبھی کبھار حارث رؤف تھوڑے مہنگے ثابت ہوتے ہیں۔ فنچ نے کہاکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کھیل کے تینوں مرحلے میں وکٹیں لینے والا حقیقی بولر ہو اور میرے نزدیک ٹی ٹونٹی کرکٹ میں وکٹیں لینا سب سے اہم ہوتاہے ، خاص طور پر فلیٹ پچز پر۔ مائیکل کلارک نے کہا کہ مجھے بھی حارث رؤف کی سلیکشن نہ ہونے پر حیرت ہوئی، ہاں البتہ یہ بات بھی ہے کہ آسٹریلیا میں کھیلنا سری لنکا اور بھارت میں کھیلنے سے مختلف ہے ۔انہوں نے کہا کہ جہاں آپ نے کھیلنا ہوتا ہے وہاں کی کنڈیشن کے حساب سے سکواڈ بنانا ہوتا ہے اور کھلاڑی کو ان کے رول کے حساب سے ٹیم میں سلیکٹ کیا جاتا ہے ۔ 

