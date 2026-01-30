صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے کی کینسر کی تشخیص نے میری دنیا پلٹ دی تھی:عمران ہاشمی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بیٹے کی کینسر کی تشخیص نے میری دنیا پلٹ دی تھی:عمران ہاشمی

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکار عمران ہاشمی نے اس وقت کو یاد کیا جب ان کے بیٹے کی کینسر کی تشخیص نے ان کی دنیا پلٹ کر رکھ دی تھی۔

ایک انٹرویو میں عمران ہاشمی نے بتایا کہ ہم اپنے بیٹے کیساتھ پیزا کھا رہے تھے ، پہلی خبر اسی وقت سامنے آئی جب اس نے بتایا کہ اسکے پیشاب میں خون آیا ہے ،اگلے تین گھنٹوں میں ہم ایک ڈاکٹر کے پاس تھے ، جس نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو کینسر ہے ۔ آپ کو اسکا اگلے دن ہی آپریشن کروانا ہوگا اور پھر آپ کو کیموتھراپی بھی کروانی ہوگی۔ تو میری پوری دنیا 12 گھنٹوں میں ہی الٹ گئی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹریلیا کو شکست،پاکستان کاٹی ٹونٹی سیریز میں فاتحانہ آغاز

قومی ہاکی ٹیم کے پلیئرز کیلئے 115 ڈالر یومیہ الاؤنس کا اعلان

حارث رؤف کے ٹیم میں نہ ہونے پر کلارک،فنچ حیران

صوفی مولینوکس آسٹریلیا کی نئی آل فارمیٹ کپتان مقرر

اینٹی کرپشن کوڈ کی خلاف ورزیاں،امریکی کرکٹر عارضی معطل

آسٹریلین اوپن ٹینس ، ارینا سبالینکا فائنل میں پہنچ گئیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak