صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی ہاکی ٹیم کے پلیئرز کیلئے 115 ڈالر یومیہ الاؤنس کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
قومی ہاکی ٹیم کے پلیئرز کیلئے 115 ڈالر یومیہ الاؤنس کا اعلان

پی ایس بی کی فنانس ڈیپارٹمنٹ کو ٹیم کی روانگی سے قبل ادائیگیوں کی ہدایت

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ (پی ایس بی)نے اعلان کیا ہے کہ قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کو یومیہ 115 ڈالرز الاؤنس ادا کیا جائے گا۔ پی ایس بی نے فنانس ڈیپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ ٹیم کی روانگی سے قبل یہ ادائیگیاں جاری کی جائیں تاکہ بین الاقوامی دورے کے دوران کھلاڑیوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی محمد یاسر پیرزادہ نے کہا کہ یومیہ الاؤنس کی منظوری حکومت کی جانب سے منظور شدہ بجٹ کے مطابق دی گئی ہے اور یہ فیصلہ ایف آئی ایچ پرو لیگ میں پاکستان کی شرکت پر لاگو ہوگا۔انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود پی ایس بی نے مختلف مدات سے بچنے والی رقوم کو ازسرِنو مختص کرکے غیر ملکی دورے کے لیے ادائیگیوں کا انتظام کیا تاکہ کھلاڑیوں کے لیے بہتر انتظامات یقینی بنائے جا سکیں۔قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد بٹ نے اس اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل پی ایس بی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ذاتی طور پر کھلاڑیوں کے تحفظات دور کیے ۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل مختلف امور پر ہونے والی بات چیت کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکاری بجٹ کے تحت منظور کی گئی نئی شرح مناسب ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یومیہ الاؤنس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

10وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیا چھن گئیں

چوک سرور شہید میں المناک سانحہ،ٹرالر نے 5طلبہ کچل ڈالے

کچے میں آپریشن ؛ لولائی گینگ کے مزید 5 ڈاکوئوں نے ہتھیار ڈال دئیے

اسلام پورہ :فارمیسی ملازم کی گولی مار کر خودکشی

مضر صحت دودھ سپلائی کی کوشش ناکام، دو ہزار لٹر تلف

پولیو ورکردورانِ ڈیوٹی اغوا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak