آسٹریلیا کو شکست،پاکستان کاٹی ٹونٹی سیریز میں فاتحانہ آغاز
پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں آسٹریلیا کو جیت کیلئے 169 رنز کا ہدف دیا ،صائم 40، سلمان آغا 39 رنز کیساتھ نمایاں رہے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن ناکام،ٹیم 8 وکٹوں پر 146 رنز ہی بنا سکی،صائم ایوب کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے سیریز کے پہلے ٹی 20 میچ میں آسٹریلیا کو 22 رنز سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کردیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے درمیان ٹی 20 سیریز کا پہلا میچ لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس میں کپتان سلمان آغا نے ٹاس جیت پر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں آسٹریلیا کو جیت کیلئے 169 رنز کا ہدف دیا جس کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن بری طرح سے ناکام رہی۔پاکستان ٹیم نے پہلی ہی گیند پر وکٹ گنوانے کے باجود جارحانہ انداز اپنایا اور ابتدائی 10 اوورز میں پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 92 رنز بنائے ۔صائم ایوب 40، کپتان سلمان علی آغا 39 اور صاحبزادہ فرحان بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے ۔ اس کے علاوہ بابر اعظم نے 24 رنز کی اننگز کھیلی۔آسٹریلیا کی جانب سے ایڈم زیمپا نے 4، زیویئر بارٹلیٹ اور ماہل بریڈ مین نے 2، 2 کھلاڑیوں کو شکار بنایا۔169 رنز ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن بری طرح سے ناکام رہی اور صرف 80 کے مجموعی سکور پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ۔آسٹریلیا کی پہلی وکٹ 21، دوسری 28 پر گری جس کے بعد بلے بازوں نے سنبھل کر بیٹنگ کی تو 68 رنز پر میتھ رنشا رن آؤٹ ہوگئے ۔ پھر 68 رنز پر ہی کونولی آؤٹ ہوئے ۔ اس کے بعد 80 کے مجموعی سکور پر مچل اون بھی رن آؤٹ ہوئے ۔ہدف کے تعاقب میں آسٹریلوی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز تک محدود رہی۔ صائم ایوب اور ابرار احمد نے 2، 2 جبکہ شاداب خان اور محمد نواز نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔صائم ایوب کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔