صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ایف بی آر کے فیلڈ دفاتر ہفتے کو کھلے رہیں گے

  • کاروبار کی دنیا
ٹیکس دہندگان کی سہولت کیلئے ایف بی آر کے فیلڈ دفاتر ہفتے کو کھلے رہیں گے

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ایف بی آرنے اعلان کیا ہے کہ لارج ٹیکس پیئر آفسز، میڈیم ٹیکس پیئر آفسز، کارپوریٹ ٹیکس آفسزاور ریجنل ٹیکس آفسزسمیت اس کی تمام فیلڈ فارمیشنز ہفتہ 31 جنوری 2026 کو کھلی رہیں گی۔

یہ فیصلہ ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنے اور محصولات کی بلا تعطل وصولی کو یقینی بنانے کیلئے کیا گیا ہے ۔ تمام ایل ٹی اوز، ایم ٹی اوز، سی ٹی اوز اور آر ٹی اوز مذکورہ تاریخ پر ٹیکسوں، ڈیوٹیز اور دیگر سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے فعال رہیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

شہباز شریف اور ایران کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان مذاکرات کیلئے کوشاں چاہتا ہے کوئی ایکشن نہ ہو: ایرانی سفیر ، ابراہام معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے : پاکستان

عمران خان کا پمز میں آنکھوں کا معائنہ اور طبی عمل : وزیر اطلاعات ، سہیل آفریدی کا اڈیالہ کے باہر دھرنا

14 سال بعد فضائی رابطہ بحال، بنگلہ دیش سے پرواز کراچی پہنچ گئی

صنعتوں کی بحالی کیلئے بجٹ اقدامات شروع، بجلی ٹیرف میں 102 ارب ریلیف، بند یونٹس کیلئے قرضے : ٹیکس آڈٹ میں آسانیاں فراہم کی جائیگی

ہر خطرے سے نمٹنے کیلئے تیار، جدیدٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کررہے : فیلڈ مارشل عاصم منیر

سانحہ بھاٹی گیٹ، چار افسر عہدوں سے برخاست، گرفتاری کا حکم : میرے سمیت سب جوابدہ ہیں، مریم نواز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ
Dunya Bethak